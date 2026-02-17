Tuto Tavárez

¿Cuál fue el sermón de Tony Peña a los jugadores cuando ganó invicto el Clásico Mundial de Béisbol en 2013?

*

No queremos ser indiscretos, pero es válido lo que vamos a narrar, porque hace un rato que pasó y la mayoría están retirados.

*

Coincidimos ese año, en el mismo hotel de Miami donde estaba la delegación dominicana y había varios peloteros con sus familias.

*

El lobby, los ascensores y todas las áreas del hotel, estaban en movimiento, había varios niños que jugueteaban alegremente.

*

Pero, volvamos al comienzo, ya que logramos escuchar a Tony Peña, cuando daba una especie de sermón a sus jugadores.

*

“Todos ustedes juegan o han jugado en el béisbol de Grandes Ligas y son profesionales que saben lo que hay que hacer”. Fueron más o menos las primeras palabras de Tony.

*

Luego agregó: “En Grandes Ligas ningún manager anda detrás de ustedes, acechando qué hacen y qué no hacen”, Todos asentaron con la cabeza.

*

Entonces, Tony puso el punto sobre la i. “Yo tampoco voy andar detrás de ustedes”.

*

“Aquí somos todos adultos y tenemos un compromiso con la Patria”, enfatizó el mejor cátcher de la República Dominicana.

*

Aquel grupo de hombres, asumió las palabras de Tony como un compromiso sagrado y los resultados fueron maravillosos.

*

Albert Pujols, con experiencia en Lidom y la Serie del Caribe, será el manager de República Dominicana en el Clásico de Marzo.

*

Confiamos en que así como Tony supo picar el amor por la Patria, que Pujols logre sacar el brillo más reluciente a esa constelación de estrellas que va a dirigir.

*

Sabemos que es una serie corta y que uno o dos juegos lo pierde cualquiera, pero vamos como enseñó Duarte en este mes, con Dios Patria y Libertad.

*

SQUEEZE PLAY: Quisquilla es un camarón, un pequeño crustáceo parecido a una gamba diminuta… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…El lunes vimos el Home Run Derby de la Liga Femenina de Softbol de México y fue un verdadero espectáculo…Las 8 jugadoras que participaron en el evento de poder, conectaron 319 jonrones en la competencia…La italiana Erika Piancastelli fue la campeona del Derby de Jonrones…Aunque la estadounidense Rachel García fue la que disparó más jonrones…Erika la ganadora conectó 105 en total y García que quedó segunda 120…¿Cuál fue el caso?…Rachel García 51 jonrones en la primera ronda y Erika Piancastelli 22…En la semifinal Erika pegó 21 y cuando Rachel llegó a 22, sin agotar el tiempo, se detuvo para reservarse para el final…Pero, fue asombroso lo que hizo la italiana en la ronda final, envió 62 pelotas fuera del parque…Rachel consumió su última ronda necesitando 63 para ganar y sin mucho ánimo logró 27…Por eso la ganadora totalizó 105 jonrones y la subcampeona 120…Quien lleva la cruz es que siente su peso…Si quienes tienen niños autistas han visto mejora llevándolos donde el doctor Ernesto Fadul, ¿cuál es el problema?…A nadie lo obligan a llevar un niño o un joven…Dejen que el que lleva la cruz busque su Cirineo…Me pregunta “Mi Bola de Cristal Empañada”, quién es mejor de Jordan, LeBrom o Curry, como gran técnico que soy, mañana mi acertada respuesta…Por hoy, out 27.