Escasas personas fueron indiferentes al Súper Bowl celebrado hace una semana, incluyendo a muchos que no entienden ni pio de Football Americano.

Pero, el medio tiempo despierta pasiones y nuestro país se ha contagiado, con miles esperando ese momento, sin importar el marcador, incluso muchos lo quitan después del medio tiempo.

En esta oportunidad correspondió la parte artística a Bad Bunny, quien presentó muchas estampas de nuestros pueblos latinos y la audiencia estuvo sobre los 128 millones.

Queremos detenernos en el momento en que Bad Bunny sale con un vendedor de piraguas en su carrito, que es lo que aquí llamamos “yunyunero”.

El piragüero que sale es real, tiene ese negocio, pero además en un jugador de baloncesto, que milita en la Liga Nacional de Puerto Rico, nos referimos a Juan Pablo Piñeiro.

Juan Pablo es cubano y juega en el baloncesto de Puerto Rico desde el 2012, pasando por varios equipos.

Su último club es los Capitanes de Arecibo, por lo que, nos atrevemos a decir que fue compañero del santiaguero de Pueblo Nuevo y Capitán de la Selección Nacional Víctor Liz.

Piñeiro tiene un puesto en el Viejo San Juan, donde vende yunyún, agua y refrescos a los turistas que visitan la Isla del Encanto.

El escolta cubano ha jugado en el Baloncesto Nacional de Puerto Rico con, los Brujos de Guayama, los Grises de Humacao, Cangrejeros de Santurce, Santero de Aguada y Capitanes de Arecibo.

El habla con orgullo de los dos trabajos que tiene, jugar baloncesto y vender piraguas, refresco y agua.

Juan Pablo Piñeiro salió en el medio tiempo de lo que en Puerto Rica llaman el “Benito Bowl”, en alusión al nombre de Bad Bunny.

Pero, ni eso alejó a Piñeiro de su negocio, solo que ahora, la gente además de refrescarse, preguntan sobre la experiencia de un baloncestista piragüero llegar al Súper Bowl.

SQUEEZE PLAY: La canción Cielito Lindo, que hiciera famosa Pedro Infante, es el himno de la Selección Mexicana de Fútbol…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Ganó Salcedo FC a Moca FC…Rivaldo volvió a sacar la Correa para Cibao FC…Qué pulidos están sonando David Cepeda y Eladio Díaz en la narración y comentarios de los juegos de fútbol…El equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol jugará en el país con los Tigres de Detroit y no con los Padres de San Diego…Gracias a “Mi Wikipedia” Francis Gallardo por la observación…Leonel Gutiérrez y un grupo de deportistas está “regaos” porque, lean que trío, Johnny Olivo, Virgilio Veras y Juan Germosén no son inmortales…Los 3 murieron esperando la exaltación…Dijo en la Hora Deportiva, Fernández Zuco, el Chato, que el cátcher Justin Wells Fernández, es hijo de una prima suya…Los días 18 y 19 de abril será el Gran Prix de Ciclismo…Mario De Jesús fajado en la organización…Me contó “Mi Bola de Cristal Empañada”, que cuando Piñeiro fue contratado para estar en el Súper Bowl, se lo comunicó a su esposa Sadia Mercedes y le dijo que estaba indeciso, pero la compañera le dijo, “son oportunidades y hay que aprovecharlas”, le preparó la maleta y rumbo a los Angeles. Ah, los hijos de Juan Pablo se enteraron el día que se iba, porque el acuerdo era que no se podía saber…Por hoy, out 27

