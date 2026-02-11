Tuto Tavárez

En el Clásico Mundial de Béisbol de 2013, que la República Dominicana ganó invicto, Robinson Canó fue el líder de hits conectados.

*

Canó disparó un total der 15 imparables en los ocho partidos que jugó el equipo dirigido por Tony Peña.

*

En el aspecto ofensivo, el liderato de hits de Canó, fue el único conquistado por un dominicano, aunque ganamos invictos.

*

Sin embargo, en cuanto a los lanzadores, el dominicano Pedro Strop salió victorioso en 3 de los 8 triunfos.

*

Y como decíamos en la entrega de ayer, Fernando Rodney fue el líder en juegos salvados con 7 rescates.

*

El líder de los bateadores fue Michael Saunders, del equipo de Canadá, quien tuvo una astronómico promedio de 727.

*

En el departamento del poder, los cuadrangulares, hubo un empate entre dos cubanos, José Dariel Abreu (Pito) y Alfredo Despaigne, cada uno con tres estacazos fuera del parque.

*

David Wright, quien brilló en el béisbol de Grandes Ligas, fue el líder en carreras impulsadas, con un total de 10 para el equipo de los Estados Unidos.

*

El líder en bases robadas del Clásico 2013 fue Randolph Oduber, quien se escamoteó 3 almohadillas para el representativo de los Países Bajos.

*

La mayor cantidad de carreras anotadas fueron 10 y lo hizo el jugador de los Países Bajos, Andrelton Simmons.

*

Kenta Maeda lanzador del fuerte equipo de Japón, se quedó con el departamento de ponches propinados, abanicando a 18 rivales.

*

El propio Kenta Maeda fue el serpentinero que más trabajó en el Clásico, lanzando 15.0 episodios.

*

Mañana continuaremos en modo Clásico Mundial de Béisbol, destacando ese momento del 2013, en que fuimos los campeones invictos.

*

SQUEEZE PLAY: Chiringuito, es un quiosco o puesto de bebidas al aire libre…Claro, además de un famoso programa de fútbol desde España…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Dijeron en Acontecer Deportivo, que la mayoría de jugadores del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago se van para Venezuela…Lo creo porque lo dijeron Ezequiel Sosa y Américo Cabrera, dos de los más informados…No entendemos cómo dejarán el “Supremo” para irse a un país que lo venden como inseguro…Aunque muchísimos dominicanos jugaron béisbol en la República Bolivariana y no pasó nada…Explícame eso Radhamés Bonilla…Donde parece que mermarán jugadores dominicanos en el Baloncesto Nacional Superior de Puerto Rico…Ese evento, de la Liga Más Dura, como ellos lo venden, se está llenando de NBA…Por aquí estarán los Metros de Santiago…Vamos a poner en oración al exbaloncestista Mon Meléndez, quien está teniendo problemas de salud…La Copa Independencia de Boxeo cambia de sede…En vez del techado de la Avenida Las Carreras, será en el Cupes de los Pepines…Por los trabajos que se están haciendo del mono Ricardo, perdón Mono Riel, no hay agua en la instalación…Yo agrego, que además el parqueo iba a estar difícil…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Curubito, nace de un modismo colombiano que denota estar en una posición eminente y favorable (cima)…Por hoy, out 27.