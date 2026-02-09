Tuto Tavárez

Cuando la República Dominicana ganó invicta el Clásico Mundial del 2013, lo hizo con récord de 8-0.

De esas ocho victorias, Fernando Rodney salvó siete en forma corrida, comenzando en el segundo encuentro.

El primero fue contra Venezuela y la pizarra final fue 9-3 carreras, por lo qué con 6 carreras de ventaja, no había oportunidad de salvamento

El primer salvamento para Rodney fue en la segunda victoria, cuando superamos 3-0 al representativo de España.

Desde ese juego salvado, Rodney comenzó a tirar flechas y en cada victoria se le unían todos los jugadores en el box, apuntaban hacia arriba y soltaba una lluvia de flechas como en una Troya moderna.

La tercera victoria del equipo tricolor fue 4-2 a Puerto Rico, en su misma casa, el estadio Hiram Birthon.

La siguiente víctima de los quisqueyanos fue Italia, en un cerrado encuentro que salvó Rodney 5-4.

A mitad del camino, con marca de 4-0 correspondió enfrentar a Estados Unidos y los muchachos dirigidos por Tony Peña, se impusieron 3-1, con el quinto salvamento de La Flecha.

Vino la revancha con Puerto Rico, fuera de Borinquén y el pitcheo dominicano lo blanqueó 2-0, con Rodney tirando el noveno.

Edison Vólquez se encargó de llevar el juego contra Países Bajos 4-1 en el inning de recoger los bates y Rodney puso la tapa al pomo.

El choque de la corona fue contra Puerto Rico, que solo sucumbía contra la República Dominicana, ya que venía de vencer a Japón 3-1.

Tony Peña apeló a Samuel Deduno para abrir, quien junto a otros relevistas lo llevó 3-0 a territorio de Fernando Rodney, y ¡Flechazos con ellos!

En el Clásico del 2006, Fernando Rodney salvó un partido y con los 7 del 2013 suma 8 rescates, que es la mayor cifra para un relevista en esta competencia.

