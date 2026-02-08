Tuto Tavárez
Definido el roster de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, solo para refrescar la memoria, vamos a ver los nombres de ahora, con aquellos queganaron invictos en 2013.
*
Lanzadores Abridores 2013: Wandy Rodríguez, Edinson Vólquez, Samuel Deduno y Ángel Castro.
*
Lanzadores abridores 2026: Christopher Sánchez, Sandy Alcántara, Bryan Bello y Luis Severino.
*
Lanzadores de Relevo 2013: Fernando Rodney, Octavio Dotel, Santiago Casilla, Kelvin Herrera, Pedro Strop, Alfredo Simón, José Veras, Lorenzo Barceló, Juan Cedeño y Atahualpa Severino.
*
Lanzadores de Relevo 2026: Albert Abreu, Elvis Alvarado, Huáscar Brazoban, Seranthony Domínguez, Camilo Doval, Carlos Estévez, Wandy Peralta, Dennis Santana, Gregory Soto, Edwin Uceta y Abner Uribe.
*
Cátchers 2013: Carlos Santana y Francisco Peña. Catchers 2026: Austin Wells y Agustín Ramírez.
*
Infielders 2013: Edwin Encarnación, Robinson Canó, José Reyes, Hanley Ramírez, Miguel Tejada, Erick Aybar y Leury García.
*
Infielders 2026: Junior Caminero, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Ketel Marte, Jeremy Peña, Geraldo Perdomo , Carlos Santana y Amed Rosario.
*
Jardineros 2013: Nelson Cruz, Ricardo Nanita, Alejandro De Aza, Moisés Sierra y Eury Pérez.
*
Jardineros 2026: Julio Rodríguez, Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Oneil Cruz y Johan Rojas.
*
SQUEEZE PLAY: CEO, es el acrónimo de “Chief Executive Officer” Director General de una empresa…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Recordar que el manager en 2013 fue Tony Peña…Que el manager en 2026 es Albert Pujols…Que Tony Peña tenía en el cuerpo técnico a Félix Fermín (Coach de Banca), Denio González (Bateo), William Castro (Pitcheo), Juan Samuel (Coach de tercera), Alfredo Griffin (Coach de primera y José Canó (Coach de bullpen)…La Federación Dominicana de Béisbol, que preside Juan Núñez Nepomuceno, informó que Albert Pujols tendrá como coach de banca a Plácido Polanco y Fernando Tatis padre…René Rojas (Coach de Bateo e infield), Wellington Cepeda (Coach de pitcheo), con Joel Peralta como asistente…José Canó repite como Coach de bullpen…Julio Borbón dirigirá el tránsito en primera, Carlos Febles en tercera base y Fleming Báez será el receptor del bullpen…El Gerente General en 2013 fue Moisés Alou…En 2016 realiza la función de Gerente General Nelson Cruz…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, el salmón vuelve al río donde nació para desovar…Por hoy, ourt 27.