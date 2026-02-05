Tuto Tavarez

Una de las muletillas que utilizaba el gran Johnny Ventura cuando interpretaba un merengue, era, ¡Oye que rico!

Y recordando el Caballo Mayor, hoy podemos decir, ¡Oye que Rico, que Rica dedique su torneo de la RBI a Nelson Cruz!

Nelson es merecedor de recibir la dedicatoria de cualquier torneo que involucre a niños y jóvenes, como es el RBI, que patrocina Pasteurizadora Rica, en Villa Altagracia.

En Nelson, el mismo que dio muchos palos en Grandes Ligas, tenemos un ejemplo de humildad y servicio a hacia los demás, especialmente los pequeños.

Recuerdo que Nardo Fernández llamó a Nelson Cruz para que conversara y diera clínicas de béisbol a los niños del Club Atlético Mambuiche, de Gurabo y ahí llegó el montecristeño.

En una labor similar, lo encontramos en el Club de Villa Olga, en un día que dedicó a los niños, junto a Samuel Mejía y William Castro.

Recuerdo, que en esa actividad, diligenciada por Leonel Gutiérrez, también estaba ofreciendo sus servicios su hermana Nelsy Cruz, quien lamentablemente falleció en la tragedia del Jet Set.

Vemos a cada momento, que se publican jugadores profesionales dando clínicas de béisbol a niño y Jóvenes y ahí está presente Nelson.

Leo Sánchez, siempre nos habla de la gran educación de don Nelson Cruz y doña Milagros Martínez los padres, le han dado, quienes son educadores.

Extendemos nuestras felicitaciones para los ejecutivos de Pasteurizadora Rica por este acierto con Nelson Cruz.

A Braulio Brache Álvarez, Wenceslao Soto y Julio Virgilio Brache, quienes tan buena labor realizan desde la Fundación Rica.

En el anuncio de la dedicatoria a Nelson Cruz, estuvo Juan Núñez Nepomuceno, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, el pelotero Camilo Doval y el periodista Leo Corporán.

El evento será inaugurado el sábado 21 de este mes, teniendo como escenario el estadio Quisqueya, Juan Marichal.

A sus pasos por Grandes Ligas, Nelson Cruz disparó 2053 hits, de los cuales 464 fueron cuadrangulares, remolcó 1325 carreras, anotó 1090 y se robó 84 bases.

SQUEEZE PLAY: Cuando un albañil enjalbega una pared, la encala, blanqueada con cal, yeso o tierra blanca…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…República Dominicana y Panamá jugaron un juego de softbol el miércoles…La pizarra 16 a 15, por suerte a favor de nosotros…El domingo Cibao FC y Pantoja en choque de los más ganadores de la Liga dominicana de Fútbol (LDF)…El juego será a las 3:30 de la tarde en el estadio Panamericano, de Santo Domingo…Cibao FC tiene 5 coronas y Pantoja 2…Son los únicos clubes con más de un título desde que nació la LDF en 2015…Comentan que Nelson Ureña (Nelsito) vuelve a dirigir a Pueblo Nuevo en el Baloncesto Superior de Santiago…¿Se va Maita Mercedes?…Mirando el documental de Netflix , “La Jugada Mestra de Reebok”, que trata sobre Shaquille O’Neil, hemos vistos que este hombre grandote, fornido y con cara de malo, tiene un gran sentido del humor…Por eso es que las apariencias engañan…Me decía “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, si los malos quieren salir en esta columna, tienen que hacer cosas buenas…Por hoy, out 27.