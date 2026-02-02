Tuto Tavárez

El pasado domingo tuve el privilegio de compartir con Nelson De la Rosa, un cubano-dominicano que sabe de béisbol.

*

Me observaba Nelson que el campeón de la Serie del Caribe, tendrá un manager ganador por primera vez.

*

Esto, debido a que ninguno de los cinco managers ha salido campeón del clásico caribeño.

*

Los pilotos son: Ramón Santiago (Leones-RD), Lorenzo Bundy (Tomateros-Mex), Benjamín Gil (Charros-Mex), Omar López (Santurce-PR) y José Mayorga (Panamá).

*

La conversación de Nelson nos llevó a investigar sobre los managers más ganadores en Serie del Caribe.

*

Félix Fermín con las Águilas Cibaeñas es el más ganador con 4 coronas en 6 participaciones, donde ha quedado segundo 2 veces.

*

Fermín fue el primero en alcanzar 25 victorias en el clásico Caribeño y tiene 28-10, todavía activo.

*

Mako Oliveras suma 2 coronas, 2 subcampeonatos, 2 terceros lugares, un cuarto y un quinto, con marca de 28-26.

*

Luego aparece Francisco “Paquín” Estrada donde el mexicano exhibe 2 primeros, 3 segundos y 2 cuartos, con récord de 22-20. Buddy Bailey tuvo un título, 2 segundos y 3 veces tercero, con marca de 18-18.

*

El Orégano, Osvaldo Virgil estuvo en cinco ocasiones, pero no pudo ganar con 4 sebcamponatos y un cuarto, dirigiendo Águilas Cibaeñas, Leones de Caracas, Tigres de Aragua y Tiburones de la Guardia, terminando con 14-16.

*

Felipe Alou tuvo marca similar a Virgil de 14-16, pero obtuvo un título, 2 segundos lugares y 2 cuartos, dirigiendo los Leones de Caracas y Escogido.

*

Cananea Reyes tuvo 2 coronas, un segundo puesto y un cuarto con marca de 14-10. Miguel Ángel González con los Leones de La Habana tuvo un título y 2 segundos, con marca de 12-6.

*

Napoleón Reyes con Lácteos de Pastora y los Tigres de Marianao tuvo 2 coronas y un cuarto puesto.

*

Finalmente, el gran Manny Mota logró una corona, 2 terceros lugares y un cuarto con los Tigres del Licey, terminando con 11-14.

*

SQUEEZE PLAY: Retrogusto se denomina en el ámbito gastronómico, las sensaciones gustativas que quedan después de haber probado un alimento o una bebida, especialmente el vino…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…En la columna de ayer, cuando preguntamos si Rafael Tavárez era Jito, nos aclara Castillo Luna que es Juan Tavárez, patrocinador del equipo con Relojería Tavárez…La madrina es Margarita Fernández, cuñada de Juan Tavárez y quien falleció recientemente…Sobre la ausencia en la foto de Samuel Mejía, me informa que era sábado y que como adventista no fue al juego…Sobre Cirilo Hiraldo me dicen que es ingeniero de la Barry Gold…Así llegan y se aclaran las noticias…El León no rugió en las elecciones de la Asociación de Locutores de Santiago…Águeda Vásquez fue reelecta en la presidencia de la ALS…Olmedo De León hizo un buen trabajo y quedó segundo…Este martes se cumplen 89 años de la fundación de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS)…Habrá bizcocho y brindis en la Casa Club Domingo Saint-Hilaire…Pappy Pérez será condecorado como presidente Ad Vitam…Me recuerda “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, en Santo Domingo de la Calzada, cantó la gallina después de asada…Por hoy, out 27.