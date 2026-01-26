Tuto Tavárez

La mayoría de los jugadores que accionan en la pelota dominicana vienen de ligas menores o circuitos como la Liga Mexicana de Béisbol, otros de Puerto Rico, que comienza último y algunos brevemente de las ligas asiáticas y cuando firman dejan el limpio.

*

Entonces, cuando un equipo logra tener un jugador que se desempeña entre triple A y Grandes Ligas es un lujo y no debe ser maltratado por los fanáticos de ese club.

*

En 2025, el jugador al cual nos referimos, tuvo 55 turnos en Grandes Ligas con los Gigantes de San Francisco, pegó 11 hits con 2 cuadrangulares, remolcó a 7 compañeros y con su cuerpo grandulón se estafó una almohadilla.

*

No quiero parecer al abogado aquel que encarnó Kevin Lomax en la película aquella, cuyo nombre no me agrada mencionar.

*

Pero, mi consciencia me dice que se está siendo injusto con Jerar Encarnación, por algunos ponches y el famoso error en el último juego de las Águilas Cibaeñas.

*

Hasta los Guantes de Oro cometen errores, porque ninguno fildea para 1000 puntos de promedio.

*

Jerar cometió un error en 52.0 entradas que estuvo en el terreno y no podemos negar que fue doloroso, quizás el que más y tenía de 8-8 en outs.

*

Pero, hay que valorar su entrega por la camiseta amarilla y en ese mismo Round Robin disparó 15 hits en 63 turnos, con un jonrón, 2 dobles, 7 impulsadas, 6 anotadas y 4 base robadas.

*

Con las Águilas tiene 4 temporadas, no jugando completa y ya suma 107 hits, 12 jonrones, 3 triples, 20 dobles, 64 impulsadas, 52 anotadas, 10 robos en 14 intentos y aunque se ha ponchado 95 veces, tiene 46 bases por bolas.

*

Jerar Encarnación solo tiene 28 años y todavía puede aprender muchas cosas del juego, con cabeza, dedicación y algunos instructores que lo ayuden.

*

Repitiendo al filósofo de Mao, Tony Batista, no es justo ponerse de pie y aplaudir cuando se anunció que va a debutar la ¡Bestia! Y luego abuchearlo si no da los palos que anhelamos.

*

¡No te desencante, Encarnación, encarna como el Verbo Divino en el seno de la Virgen María!

*

SQUEEZE PLAY: Este lunes se cumplieron 213 años del nacimiento de Juan Pablo Duarte, el padre de la Patria y por quien somos dominicanos…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…En el fútbol de España, yo simpatizo por el Barcelona Fútbol Club porque Duarte estudió en esa ciudad…Además, de ahí es Serrat…Un jugador de baloncesto le regaló una camiseta a David Collado y eso es noticia de primera…En Puerto Plata, Chico Polo regaló una camiseta a Nelson Cruz y a nadie le importa…Aaayyyy, el hermano menor de Barry Bonds, Lang Bonds…Si en vez de David Collado es David Lantigua o José García no dicen ni pio…El sábado Edwarlyn Reyes metió 3 de los 4 goles que anotaron Cibao FC y Salcedo FC…Claro, uno fue autogol y luego hizo dos maravillas de goles…Benjamín Gil ganó por barrida el bicampeonato en México…Ahora es que va a hablar…Todavía está dolido porque República Dominicana con los Leones del Escogido y Albert Pujols le ganó la Serie del Caribe pasada…Incluso, llegó a decir que el béisbol mexicano es más fuerte que el dominicano, porque allá hay tres ligas…está latente la revancha y en Jalisco…El equipo dominicano, sea Toros o Leones debe llevar a Chilote Llenas, quien es home club en Guadalajara…Fanáticos liceístas, de los Gigantes, estrellístas y aguiluchos, dejen de estar de payasos en los estadios, ya ustedes perdieron…Ese escenario es de Toros y Leones…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, el nombre de “Lego” es una combinación de las palabras danesas Let Got, que significa: Juega bien…Por hoy, out 27.