Pica y se extiende

Tuto Tavárez

La expresión “Nadie es profeta en su tierra”, se adapta como anillo al dedo al jugador Andretty Cordero.

*

Aunque en la pelota dominicana lo tratan como un “Corderito”, en el béisbol de México es considerado un “León”.

*

El pasado verano, Andretty jugó para los Rieleros de Aguascalentes, donde logró una temporada de ensueño.

*

Llegó a la última semana del campeonato igualado con otros tres jugadores, cada uno con 94 carreras impulsadas.

*

Ninguno pasó de 96 impulsadas, pero Andretty no se detuvo y finalizó redondeando 100 carreras remolcadas.

*

Eso lo logró con una marca histórica para los Rieleros, Cordero remolcó carreras en los últimos 16 juegos, un hecho sin precedentes para esa organización.

*

En ese trayecto de los 16 juegos remolcando aunque fuera una carrera, Cordero llevó a 26 compañeros al plato, para totalizar las 100 del liderato.

*

Su temporada fue redonda, jugando en 91 juegos del calendario regular, en los que agotó 383 turnos oficiales y disparó 141 hits para promedio de 368 de average.

*

Disparó 22 cuadrangulares, con 27 dobles, anotó 61 carreras, negoció 25 bases por bolas, se ponchó en 61 ocasiones, tuvo un OBP de 407 y un slugging de 611.

*

En el país, Andretty Cordero pertenece a las Águilas Cibaeñas, pero en el equipo no había espacio para él y lo prestaron a los Navegantes de Magallanes en Venezuela.

*

Su actuación en tierra bolivariana fue de 25 juegos, con 95 turnos, en los cuales conectó 25 imparables para promedio de 263.

*

De sus batazos 2 fueron cuadrangulares, 2 dobles, remolcó 9 carreras y anotó un total de 12 veces.

*

Regresó para la parte final del Round Robin con las Aguilas, con una efímera participación.

*

Andretty Cordero no es profeta en su tierra, pero con sombrero mexicano es un bateador de respeto.

*

SQUEEZE PLAY: A diferencia del snooker británico con 22 bolas o el pool americano con 15 bolas numeradas y el mingo blanco, el billar francés destaca por su minimalismo. No tiene troneras y la estrategia se basa en impactar bolas con precisión, se usan 3 bolas, la clave en el billar francés es realizar carambolas, es decir, tocar ambas bolas contrarias en un mismo golpe usando efectos y ángulos…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Los Cangrejeros de Satandera se coronaron campeones el pasado martes…Es decir, que estarán ociosos muchos días previo a la Serie del Caribe…Por cierto, los Cangrejeros son propiedad de Daddy Yankee…El sábado a las 2:00 de la tarde habrá clínicas de béisbol en el estadio Cibao…Estarán los peloteros de Grandes Ligas dando enseñanzas a los niños…Se espera un montón, porque nos informa Yissette Minaya, de la Federación Dominicana de Béisbol, que preside Juan Núñez Nepomuceno, que vienen niños de toda la Región Norte…Vienen de Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Moca, La Vega, Bonao, Salcedo, San Francisco de Macorís, Cotuí, Nagua, Samaná, Montecristi y naturalmente Santiago…Veremos a Jota Consuegra corriendo del estadio Cibao para el estadio del Cibao FC a las 6:00…Me aseguraba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Manuel Acevedo verá remozado el play de los Molinos en Villa Duarte, porque Capital es Capital, pero que no esperen en Santiago el playcito Chilote Llenas en la Escuela Venezuela, porque lo demás es montes y culebras…Por hoy, out 27.