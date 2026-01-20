Tuto Tavárez

“Jalisco nunca pierde, y cuando pierde, arrebata”, dice el refrán y se aplica en el deporte y la política.

*

La Serie del Caribe, vilmente quitada a Venezuela, será en Jalisco y las Águilas Cibaeñas no podrán estar.

*

Las Águilas no perdieron de los Leones del Escogido ni de los Toros del Este, simplemente, Jalisco volvió y arrebató.

*

Los Leones y los Toros pasaron a la final con 12 victorias, pero la docena, no era suficiente para las Águilas, tenían que ganar 13 y cuidado.

*

Cuando las Águilas se acercaban con 11, le quitaron una, porque se arrimaban peligrosamente y esa mítica es muy difícil de vencer, al menos en el terreno.

*

A los Leones y los Toros les hubiese bastado hasta con 11 victorias, pero los campesinos necesitaban 13.

*

Las Águilas ganaron en el terreno, donde debe definirse un juego de pelota, no entre vinos, quesos y aire acondicionado.

*

Las matemáticas nunca ha sido mi fuerte, pero no entiendo como los Leones son primeros con 12-6 y los Toros segundos con el mismo récord.

*

Ah, la serie particular, pensarán algunos. Pues quedó 3 a 3, aunque con dos victorias taurinas bajo sospecha. ¡Tiró malo!

*

Deseo suerte a mi amigo Rafael Rijo y su hijo Wendell, coach y jugador de los Toros, así como a su comercializador Francis Gallardo. Eso sí, sin estar metiendo la cuchara, no es mi guerra.

*

Y, nuestro reconocimiento para el joven manager Víctor Estévez, el “Bachatero”, quien ahora ganará respeto y su trabajo comenzará a ser valorado.

*

Nuestro reconocimiento al manager Pipe Urueta, a los jugadores, al cuerpo técnico y directivos de las Águilas Cibaeñas, que fueron víctimas en este proceso.

*

Como ponen en el cine cuando se acaban las películas. The End.

*

SQUEEZE PLAY: Este martes es día de la Virgen de La Altagracia, la madre que cuida a los dominicanos…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Nos enteramos que recientemente murió el hijo del amigo Virgilio Monsanto…Nos enteramos por vía de César Delmonte y Consuegra…El novenario es en la iglesia Divina Providencia, del Embrujo y los 9 días se cumplen este miércoles…Nuestras condolencias a Virgilio y Toda la familia…El inmortal del deporte dominicano, Héctor J. Cruz escribió en su columna de este martes, lo que se podría bautizar como “Los 7 Pecados Capitales”…En MLB están atentos a pecados de los jugadores o dirigentes, por ejemplo lo sucedido con Luis Castillo y Emmanuel Clase…¿Aquí están atentos a cualquier sospecha de fraudes en el juego?…!Sueña Pilarín!…Narciso Crook, pelotero dominicano nacido en Nagua, juega en Puerto Rico con los Senadores de San Juan…Fue de los mejores en la pelota boricua, donde dominó el pitcheo…Muy flojo en el renglón pitcheo estuvo nuestra liga…Los Gigantes botaron a José Leger cuando tenían 0-3 y terminaron con 2-16…Leger no era el problema…Acabó la pelota en el Cibao, ahora vamos al fútbol…Del Cibao tenemos en la Liguilla a Moca FC, Salcedo FC y Cibao FC, de 6-3…El sábado hay un juegazo en el Cibao FC…Viene Salcedo FC contra el onceno naranja…El pasado 15 de enero fue firmado Wilton Guerrero…Los Piratas de Pittsburgh le dieron US$900.000.00…Hijo del exgrandeligas Wilton Guerrero, sobrino del Salón de la Fama Vladimir Guerrero y primo de Vladimir Guerrero Jr…Ah, yo lo bauticé “WilVla” en honor a su padre Wilton y su tío Vladimir y el padre estuvo encantado…Con Dios delante lo veremos en Grandes Ligas…Además de talento, hay disciplina y buena crianza…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, a la energía producida por el mar o las mareas, la conocemos como Mareomotriz…Por hoy, out 27.