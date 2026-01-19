Tuto Tavarez

Los tropezones tienen que servir para hacer correcciones, con la finalidad de que no se repitan.

Pero, tropezamos con una piedra y volvemos a tropezar con la misma piedra y peor aún, con el mismo pie.

Ningún deporte apasiona tanto a los dominicanos como el béisbol, en su versión profesional.

Por eso, debe ser un evento sin máculas, ni nada que despierte sospechas, ni en perjuicio de nadie, ni en beneficio de nadie.

Los seres humanos estamos propensos a cometer errores, pero hay que aprender de ellos, para evitar repetirlos.

No vamos a caer en el fanatismo rancio, rígido, dogmático e irracional para referirnos a lo sucedido en Lidom.

No vamos a crucificar, solo por percepción a don Vitelio Mejía y el equipo que lo acompaña al frente del organismo rector del béisbol profesional.

Son imperfectos y cometen errores, que crean inconformidad en unos y satisfacción en otros, como sucede con los árbitros en cualquier manifestación.

Hay errores que van a trascender dependiendo del momento, que es lo que ha pasado con la victoria que le anularon a las Águilas.

Siempre recibido más de una vez los rosters del día de los equipos enviados por Lidom, así como las notificaciones de firmas de nuevos jugadores.

Hace unos días, nos llegó la notificación de que las Águilas registraban al lanzador Efraín Contreras y dos días después lo trajo a lanzar el Escogido y todavía nos preguntamos ¿Qué pasó? Pero eso no trascendió.

Como escribimos en la introducción hay que hacer correcciones y hacer seminarios para analizar los puntos débiles y los fuertes.

Ah, y Lidom debe ir buscando una casa independiente, salirse del estadio Quisqueya Juan Marichal.

Porque no es posible que la Liga, el organismo rector, comparta la casa con dos equipos del torneo.

Hay que blindarse ahora, para cuando llegue un conflicto con uno de los equipos de la capital, el perjudicado no se agarre de ese argumento. Es mi aporte.