Tuto Tavárez

Este jueves 15 es la fecha de firmas de prospectos internacionales de MLB, lo que antes de la Pandemia se conocía como Julio 2.

La esperanza de mejorar de muchos hogares en Latinoamericana, está cifrada en estos bonos que otorgan los equipos de Grandes Ligas.

Hay una extensa lista de los principales 100 prospectos que están para firmas millonarias.

Muchas simplemente hay que oficializarla, porque los muchachos están amarrados y solo esperan el día para anunciarlos.

Las firmas van en un rango, que por lo regular tiene un máximo de 5 millones de dólares.

Se está hablando de un torpedero venezolano llamado Luis Hernández, quien está rankeado como el prospecto número 1por Baseball América.

Se ha colado, que Hernández tiene un preacuerdo con los Gigantes de San Francisco.

Se espera que unos 50 jugadores firmen al menos por un millón de dólares, entre los cuales hay una buena cantidad de dominicanos.

Se calcula que unos 16 prospectos obtengan vinos por 2 millones de los verdes.

El hecho de que un jugador no firme este jueves 15, no quiere decir que se quedó, puede obtener un contrato varios días después.

Solo que los equipos de Grandes Ligas, ofrecen menos dinero a los jugadores que no son firmados en la fecha fijada.

Veamos cómo se distribuyen los montos para las firmas, dependiendo de los números.

Jugador n.º 1: 5 millones de dólares. Jugador n.º 2: 4 millones de dólares. Jugadores n.º 3-6: más de 3 millones de dólares. Jugadores n.º 7-15: más de 2 millones de dólares. Jugadores n.º 16-29: más de 1,5 millones de dólares. Jugadores n.º 30-53: más de 1 millón de dólares. Jugadores n.º 54-63: más de 800 000 dólares. Jugadores n.º 64-73: más de 700 000 dólares. Jugadores n.º 74-87: más de 600 000 dólares. Jugadores n.º 88-99: más de 500 000 dólares. Jugador n.º 100: más de 400 000 dólares.

SQUEEZE PLAY: España 82 fue el primer mundial de Fútbol que se jugó con representaciones de todos los continentes…¿Falta mucho para el 25 de febrero?…Por lo menos las Águilas Cibaeñas se liberaron de Liberato…Espero que William Valdez tenga un prospecto para el jueves…Si es David Valdez mejor, me sale algo…Cuando David tenía 4 años, me firmó un papel diciendo que cuando firmara me iba a dar 503 millones…Ni Juan Soto…El estadio de fútbol de Jarabacoa, conocido como el Junior Mejía tendrá cambio de nombre…El senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao sometió y se aprobó en segunda lectura el nombre del padre Joaquín Solar…Esa es una disputa con altura, en las montañas…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, la xilografía es el arte de grabar sobre madera…Por hoy, out 27.