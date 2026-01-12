Tuto Tavarez

En los cimientos del Baloncesto Superior de Santiago, 1981, se dio un acontecimiento que tuvo como protagonista principal al jugador Manolito Polanco.

*

La final fue entre Plaza Valerio y Cupes y Manolito tuvo que hacer dos tiros libres, después de terminado el tiempo y con el juego igualado, en condiciones inhumanas e inseguras, pero eso es parte de la historia.

*

Traemos el hecho a colocación, porque la semana pasada el nombre de Manolito se debatió en los “Fellithot”, pero no como el baloncestista, sino como el doctor Manuel Polanco.

*

Y como “Diosidencia” Manolito estuvo por Santiago el fin de semana. Recordemos que desde que se retiró del baloncesto se fue a vivir a Puerto Rico, donde ejerce la medicina.

*

Pues bien, el tema fue, que el salsero Tito Nieves, tiene un tema que se llama “Mi Vieja se Muere”, donde narra las angustia que vivió con una caída de su madre.

*

¡Apúrese doctor Polanco, porque mi vieja se muere! Dice en su desesperación el tema y alguien afirmó que se refería al médico de Santiago y Plaza Valerio, Manolito Polanco, quien supuestamente había operado la doña.

*

Manolito desmintió la versión y aclaró a Fellito Ortiz que se refiere a otro médico boricua que lleva su mismo apellido, Polanco.

*

Yo sabía que la salsa “Fabricando Sueños” del mismo Tito Nieves, es una elegía a su hijo Ommy, que murió de cáncer a los 24 años, escrita por Jorge Piloto.

*

Decir, que el doctor Manolito Polanco, no se ha alejado totalmente del baloncesto y que en Puerto Rico es del cuerpo médico de los Capitanes de Arecibo.

*

Ese es el mismo equipo para el cual ha jugado Víctor Liz en los últimos años, quien llegó al mismo por sugerencia de Manolito.

*

También, el doctor Manuel Polanco ha servido como médico a la Selección Juvenil de República Dominicana, sin cobrar ni un peso.

*

SQUEEZE PLAY: “Le tengo miedo al exceso de fama, porque te hace la vida invivible”, Joaquín Sabina…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Aunque no es un tema de deportes, nos toca en lo profundo del alma, el caso de la niña Brianna en Puerto Plata…Sin ser un perito en la materia, tengo la teoría de que está viva en más de un 50 %…Dice el tío que la mató y no sabe donde la enterró…Es casi seguro que no la mató, la vendió, por eso dice que no sabe…Para quitarle los órganos o para llevarla fuera del país…En unos días Brianna se olvidará, como sucedió con el niño Roldany Calderón, de Jarabacoa…Ah, yo conozco un método para la memoria, que con tres tratamientos la recupera totalmente…Y barato, solo se necesita un exprimidor de limones…Hay que dar méritos a Gian Guzmán, René Francisco y Operaciones de Béisbol de las Águilas Cibaeñas, por la visión de escoger a Cristhian Adames en el primer pick…Martín Lajara nos entregó un ejemplar de la revista Historia del Baloncesto Vegano, pero la perdimos…De todas formas felicito a Martín por esa gran iniciativa… Miguel Sanó fue líder en jonrones con 9 en solo 23 juegos…Bryan De la Cruz conectó 8 en 44 juegos…Sanó empujó 25 carreras y De la Cruz 40…Sanó pegó 28 hits y De la Cruz 49…Es indudable que la salida de Sanó por enfermo, ayudó a Bryan a llevar su cruz de MVP…Semana crucial en el Round Robin…Águilas y Toros por la segunda posición…De acuerdo a los resultados, en la capital mandan los Leones, en el Este los Toros y en el Cibao las Águilas…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, entre los años 73 y 71 fue el levantamiento de cerca de 100,000 esclavos dirigidos por Espartaco. El general romano Marco Licinio Craso derrotó a Espartaco, con la fuerza de 8 legiones lo arrinconó en Lucania donde finalmente derrotó el ejército de esclavos…Por hoy, out 27.