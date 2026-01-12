Tuto Tavárez

La aplicación del reloj en los juegos de béisbol y la limitación de virajes, tienen como objetivo agilizar los juegos.

*

El lanzador tiene 20 segundos para hacer su envío, igual que el bateador para entrar al home.

*

Pero, con estas dos medidas no se ha logrado agilizar los partidos y vemos que todos pasan de 3 horas y muchos hasta de 4.

*

Se obliga al lanzador apresurar sus pitcheos, sin darle respiro, como si fuera una práctica.

*

No pueden virarse más de 2 veces, por eso vemos a corredores pesados robando bases con facilidad.

*

El caso parece estar en las revisiones, 5 y 6 por partido, están provocando juegos kilométricos.

*

Todas las jugadas cerradas son reclamadas, lo primero que hace el bateador cuando es decretado out, es agarrarse la cabeza y hacer señas para el dogout.

*

Igual situación se da con el fildeador, que ante una jugada cerrada decretada “safe”, hace señas al dogout para que pidan revisión.

*

Lo que diga el árbitro en la revisión es palabras de Dios, cuando nadie sabe lo que le dijeron en el Centro de Revisiones.

*

¿Por qué no se amplifica la decisión del Centro de Revisiones en el estadio, para comprobar si la señal del árbitro en el cuadro es la misma que le ordenaron?

*

En el fútbol se usa el VAR, pero se juega con el reloj, por minutos, 90 que es hora y media.

SQUEEZE PLAY: Este 12 de enero, comienza la novena de la Virgen de la Altagracia, termina cuando el 12 invierta los números 21, ya que es un palíndromo…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Juan José, el DJ que pone la alegre música en el estadio Cibao, está pasando por un mal momento de salud…Fue hospitalizado desde el 17 de diciembre con Neuromielitis Óptica, una enfermedad inmunológica poco común…Cubrir los gastos es cuesta arriba para la familia de Juan José…Por eso, se está solicitando donaciones…Los gastos han sobrepasado la capacidad financieras…Juan José está en condiciones críticas en el Homs…Hay tres cuentas de ahorros a nombre de Juan José Pérez Pérez, para donaciones…Banreservas 8500032573…Banco Popular 845066075…Santa Cruz 11012000025045…Cualquier cantidad es importante…La Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), recordó este domingo la tragedia del 11 de enero, donde murieron 32 deportistas, incluyendo el equipo Santiago Baseball Club…Cibao FC ya está inscribiendo niños y jóvenes para este año…Desde los 6 años hasta los 16…Entrenan de lunes a viernes de 4:30 de la tarde a 7:15 de la noche…Cibao FC y Moca ganaron sus primeros partidos de la Liguilla…Rivaldo Correa anotó el gol del Cibao FC…¿Habrá encontrado el camino de goleador?…¿Quiénes critican a los peloteros y managers en el béisbol?…Son los mismos fanáticos del equipo…Los mismos que los aplauden en época de vacas gordas, son los acaban en época de vacas flacas…Al contrario no le molesta que un jugador o un manager falle, por el contrario, se alegran de que así sea…Me recuerda “Mi Bola de Cristal Empañada” al gran Tony Batista en las dos situaciones. Cuando Tony daba un cuadrangular y el público lo aplaudía delirantemente, recorría las bases diciendo, “Eso también pasará”, que es un pasaje de la Biblia. Cuando Tony se ponchaba y el público lo abucheaba, iba para el dogout diciendo, “Eso también pasará”. Indicando que quien hoy te aplaude, mañana te abuchea y viceversa…Por hoy, out 27.