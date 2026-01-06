Tuto Tavarez

En días pasados buscaba informaciones sobre los mejores softbolistas de Santiago en 2025, pregunta que hicimos en el grupo de WhatsApp de los Túrbalos de Vitrales del Cibao.

Zoilito Hernández, uno de los más grandes lanzadores de softbol que hemos tenido, escribió para destacar el gran año que tuvo Jendry Torres.

El mismo Zoilito nos sugirió consultar con Alexis Belliard, mejor conocido como en el “Todólogo”.

Con Alexis nos enteramos que Jendry Torres, el “Pequeño Chimbala”, tuvo un 2025 extraordinario en el softbol.

Pero, también quedó claro, que este gran jugador de softbol es de Santiago, pero Rodríguez, específicamente de Villa de los Almacigos.

Es tan extraordinario jugador, que decidimos dar a conocer algunos datos estadísticos suyos, cortesía de Zoilito y Alexis.

Torres, estuvo en la Selección Nacional representando el país en el Mundial de Softbol Molinete celebrado en 2025 en Canadá.

Su promedio fue de vértigo, un astronómico 700 de average y fue el líder de los bateadores en el Mundial canadiense.

El “Pequeño Chimbala”, milita en todos los torneos superiores que se realizan en el país, en las diferentes modalidades.

Cuentan que es un terror tanto en softbol chata, afueteado o molinete, donde arrasa en todos con su bate.

Y aseguran quienes lo conocen, que el pequeño y fornido softbolista, apenas tiene unos 24 años.

Es decir, que de Santiago Rodríguez anote el nombre de Jendry Torres, cuando de buen bateador de softbol se trata.

También, Torres es una de las joyas del Team Río Grande, uno de los buenos como equipo que queda.

En Santiago de los Caballeros, la batuta la ha llevado en los últimos años Elías Valerio, quien ha ganado varios premios en el Atleta del Año que hace la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS).

También, nos mencionaron un jugador que responde al nombre de Michel Rodríguez el “Pulpito”, quien está entre los buenos jugadores de esta ciudad.

SQUEEZE PLAY: Los antibióticos son unos fármacos que se emplean para combatir las bacterias…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Nos informa Tite Núñez que este martes murió el deportista Lucas Jorge…Hacía mucho que no tenía noticias de Lucas, que Descanse en Paz…El pasado lunes Julio Rodríguez jugó su mejor partido, entregando un magnífica estadio a su comunidad de Loma de Cabrera…En las fotos que nos envió el profesor Víctor Ortega, pudimos ver grandes estrellas del béisbol que respaldaron a Julio…Juan Soto fue un escandalo cuando entró al estadio…También, vimos a Vladimir Guerrero Jr…Christopher Morel y Nelson Cruz, quien es de la zona…Había más jugadores, pero no es fácil identificarlos por videos o fotos…El Cibao está difícil en el Round Robin…Hay que sacar de abajo…Cuando Al Oxford solo mete 5 canastas, dicen que le fue mal…Si yo fuera baloncestista esta navidad me hubiesen dado de baja…Ni una canasta…Para no irme en blanco, solo un presente de La Comercializadora de Eventos Deportivos del Cibao…El domingo será la primera puntuable de la Copa Nacional de MTB, en la pista Loma Damián, de La Vega…El domingo también se conmemora el 11 de enero, en el cementerio de la 30 de Marzo a las 9:00 de la mañana…La reelección de Américo Cabrera terminó el 2025 durísimo…Pero, en 2026 sigue como un cañón…La consigna es: Américo aquí y Américo allá, pero con C (Cabrera y Celado)…Ruperto Ruck estudia retar a Américo…No creo que los socios voten por un alemán de Yásica…Me dice “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, la actual Copa del Rey fue la primera competición futbolística celebrada a nivel nacional en España. Su primera edición fue en 1902 y se hizo para conmemorar la ascensión al trono de Alfonso XIII. Inicialmente se llamó Copa de la Coronación y debido a su éxito se decidió organizar un torneo de fútbol anual y todavía sigue vigente…Por hoy, out 27.