Tuto Tavarez

Estaba buscando en la cabeza, quién fue el jugador de baloncesto de Santiago, más destacado en 2025.

*

Tiré la toalla para acudir a uno de mis “Wikipedias” de baloncesto, donde tengo a Francis Gallardo, Guillermo Ottenwalder y Martín Lajara.

*

Llego al parqueo del estadio Cibao, en momento en que lo hacía Martín Lajara y no perdí tiempo en hacerle la pregunta.

*

Lajara me respondió a la velocidad del rayo, sin titubeo, pero me dejó con la boca abierta con su respuesta.

*

Pensé que me iba a decir uno de los jugadores que juegan en Santiago, incluyendo los municipios, donde se están organizando buenos torneos.

*

¡Karl Anthony Towns Cruz! Soltó Lajara como un disparo desesperado cuando se está agotando el reloj.

*

Y aderezó su respuesta con un: “Además de su actuación en la NBA, acaba de donar más de medio millón de dólares para un techado en Tamboril”.

*

Y mientras avanzamos hacia la entrada del estadio Cibao, Lajara me recordó que la madre y Karl Towns era dominicana de Santiago.

*

Su madre, fallecida en la pandemia del Covid-19 era la señora Jackeline Cruz y su padre es Karl Towns.

*

Recuerdo que en una ocasión se necesitaban unos documentos de la madre para Karl Anthony participar en un evento internacional, y Ottenwalder lo encontró en la oficialía que está o estaba en los Pepines.

*

Karl Towns ha sido Novato del Año y formado parte del Mejor Quinteto de la NBA, con solo 30 años (15 de noviembre de 1995).

*

El salario de este humilde dominicano en 2025, fue de una chilatica de 53.14 millones de dólares.

*

De las estadísticas de Karl Anthony Towns Cruz en la NBA no vamos hablar porque son de demonio público.

*

Ah, pero si usted quiere regalarle unos tenis al mejor jugador de baloncesto de Santiago en 2025, de acuerdo a Martín Lajara, le diré que es número 20 de pies.

*

SQUEEZE PLAY: La epifanía llegó antes del 6 de enero, porque ya los Reyes no viajan en camellos, sino en aviones y no necesitan de una Estrella de Oriente que los guíe, ahora tienen GPS…Enriquito Rojas estuvo el domingo en el estadio Cibao y se llevó más ovaciones que los peloteros…No sabía que el público quería tanto a Enriquito…No lo dejaban caminar, saludándolo…Y para rematar, Santana Martínez y Kevin Cabral lo llevaron a la cadena de transmisión…La primera hora de Grande en los Deportes de este martes, es para Enriquito hablar de Maduro…Dionicio, cómo amaneció la isla?…Alberto Rodríguez, Novato del Año…Gian Guzmán, Gerente del Año…Pipe Urueta, Manager del Año…Erick González, Caballero del Año…Pocas horas después lo expulsaron del juego por una rabia que hizo…Esta semana se reanuda el torneo de los torneos, la Liga Dominicana de Fútbol…Comenzó en marzo del año pasado y ahora es que va a comenzar la Liguilla…Los otros torneos, son convivios, comienza el viernes y terminan el domingo…Me recuerda “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, José Ortega y Gasset dijo: “Hay que dudar hasta de lo que enseñamos” y cuando dijo eso, estábamos a un año luz de la Inteligencia Artificial…Por hoy, out 27.