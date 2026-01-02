Tuto Tavárez

Hace un año, le pedí a una de mis “Wikipedias”, Judith Hernández, enviarme los principales atletas que tuvo Santiago en 2025.

Conocedora del orden alfabético, Judith me envió una súper destacada en atletismo, como es el caso de Gillian Peña Martínez.

Esta polivalente atleta de Santiago, puede lanzar martillo, disco e impulsar bala, con un mundo por delante, porque apenas compite en U16.

Gillian tuvo una participación extraordinaria compitiendo en eventos internacionales, como el Campeonato de Eventos Similares de la Liga AAJIPR, que es la Asociación de Atletismo Juvenil e Infantil de Puerto Rico.

En el evento celebrado en febrero, Gillian obtuvo el oro en lanzamiento de martillo con marca de 48.14 metros, que es el récord nacional U16.

Se colgó el oro y el récord en lanzamiento del disco, el cual llevó hasta los 29.02 metros.

También participó en el Hammer Time Championship, en el Albergue Olímpico de Puerto Rico, en el mes de marzo.

Lanzó el martillo más lejos a 49.9 metros, quebró su propio récord, lo que superó en el Encuentro de Lanzadores Alfredo “Api” Romero en Salinas, Puerto Rico, donde hizo un envió de 50.24 metros.

Gillian sigue creciendo y en el lanzamiento de disco obtuvo la medalla de bronce con marca de 28.16 metros.

Súmele oro en Martillo y disco con 53.87 y 29.72 en portorro el 10 de mayo, para competir en junio en el Summer Grand Prix, con medalla dorada en martillo con 53.59 metros.

Gillian Peña, la hija del exatleta Expedi Peña, se llevó el oro en bala de los Juegos Escolares de Bayaguana con 10.51 metros.

Se quedó con el oro en el Grand Prix del Seibo en martillo con 41.75. En el campeonato Nacional de Atletismo Superior la plata con 45.61 y en San Francisco de Macorís empujó la bala hasta 10.87 para el oro.

Resumo Gillian Peña Martínez: 6 récord nacionales en U16 (14-15 años), primera atleta dominicana en lanzar 50 metros con 3 kilos en todas las categorías U16-18) y subcampeona nacional en martillo 4 kilos con solo 15 años. ¿Verdad que promete?.

SQUEEZE PLAY: La isla de Kiribati es donde primero llega el Año Nuevo, lo dijo en la homilía monseñor Héctor Rafael Rodríguez…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Ningún manager, llámese Dave Roberts, Dusty Baker o Pipe Urueta puede ganar, si no se hacen los outs ni se empujan las carreras…Este viernes se reanuda el Round Robin…Desde el pasado año no se juega…El conocido Eric Filia fue el líder de bateo en la Liga del Pacífico de México…Filia bateó 363…Cienfuegos ganó el Baloncesto Intermunicipal, dedicado con gran acierto a Papito Cruz…Me recordaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, un grupo de personas que conozco, son amantes de la lidias de gallos…Pero, esos hombres, menciono Arnulfo Gutiérrez, Alexis Castro, José Izquierdo, Polibio Torres, Leonel Autos, Danilo Castro, entre otros, dan un gran ejemplo, cuando salen gallos de ellos, apuestan un whisky o vino, pero no paga el que pierde, sino el que gana…Por hoy, out 27