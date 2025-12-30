Tuto Tavárez

Varios temas y algunas preguntas para terminar el año 2025.

*

La Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), anuncia sus comicios para el 18 de enero.

*

Américo Cabrera con un titánico trabajo al frente de la ACDS, anuncia que buscará la reelección.

*

Hasta ahora no se conoce ningún aspirante que vaya a retar al Almirante Américo que dirige aquí, porque en la capital hay otro Américo y ambos tienen apellidos con C, Cabrera y Celado.

*

Una semana antes de los comicios, será el 11 de enero, cuando la ACDS recuerda a los peloteros y deportistas caídos en 1948.

*

¿Quiénes fueron los Atletas del Año de Santiago, en masculino y femenino?

*

¿Quiénes fueron los atletas más destacados del año en las diferentes disciplinas deportivas?

*

Los Gigantes botaron a José Leger, quien fue el chivo expiatorio, por no batear, ni atrapar pelotas y no hacer outs. Es una injusticia, pero el que mete saca.

*

Con la llegada de Albert Pujols a las Estrellas Orientales había muchas dudas, porque el anuncio se hizo el 28 de diciembre.

*

Ese día, no es para celebrar, pero la gente celebra los Santos Inocentes, que fue una matanza de niños del malvado Herodes.

*

Aunque Mendy López, el “Único”, como le decía Juan Saint-Hilaire, no era de los jevitos de ahora, sabía adaptarse a los tiempos.

*

Cuando entraba un manager y se reunía todo el cuadro alrededor del lanzador, Mendy decía: “Se armó un teteo en el montículo” y le ponía color de acuerdo al equipo.

*

Teteo rojo para los Leones, azul para los Tigres, verde para los elefantes, tinto para los Gigantes, mamey para los Toros y amarillo para las Águilas.

*

Esta temporada hemos escuchado pocas novedades, salvo una que utiliza Santana Martínez, un veterano o ¿viejo? Que se adapta a los tiempos.

*

Cuando un jugador a la defensiva hace una tremenda jugada, Santana le agrega ¡Hágala viral!

*

SQUEEZE PLAY: El 31 de diciembre de 1972, hace 53 años, murió en un accidente aéreo Roberto Clemente…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Cuando las Águilas tenían 20 victorias, los “técnico” decían que eso no garantizaba nada…Ahora, cuando perdieron el primer juego del Round Robin, eso sí decía mucho…A Fellito Ortiz lo vio Luis Tomás Rae remando un botecito, de esos de sacar arena en Puerto Plata y dice él que anda en un crucero…Chino Suazo y su hijo Rafito vinieron de Orlando, pero no trajeron las lluvias como la otra vez…A pedido de “Mi Bola de Cristal Empañada”, dejo una pregunta en el aire, ¿Están de acuerdo que el Endiablao siga siendo el Endiablao, que se le cambien por el Bendecido, como dice Leody Taveras o el Endiosao como dice Eduardo Núñez?…Por hoy, out 27.