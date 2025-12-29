Tuto Tavárez

De Cy Young a Eiji Sawamura

(1 de 2)

Los mejores lanzadores de una temporada de Grandes Ligas reciben el premio Cy Young, mientras que en Japón el premio honra a Eiji Sawamura.

*

Pero, ¿Quienes fueron Cy Young y Eiji Sawamura para que los distinguieran con estos dos importantes premios?

*

En esta primera entrega hablaremos de ese extraordinario lanzador que fue Cy Young y sus increíbles números.

*

Jugó 22 temporadas en Grandes Ligas, obteniendo 511 victorias, que es el récord y perdió 316 juegos, que también es marca histórica.

*

Además, Cy Young lanzó en 906 juegos, 815 como abridor, salvó 75 juegos, tuvo efectividad de 2.63, con 7356.0 entradas, permitió 7092 hits, ponchó a 2803 bateadores y tuvo un WHIP de 1.13.

*

Young debutó en las mayores el 6 de agosto de 1890 y al año siguiente cuando completó su primera campaña ganó 36 juegos.

*

En su tercera temporada, segunda completa ganó 34, luego 35, 28 dos veces, 25, tres veces 26, 27, 33 y 32, entre otras cifras.

*

El 5 de mayo de 1904, Cy Young tiró el primer juego sin hit ni carreras en la historia de Major League Baseball.

*

Young murió el 4 de noviembre de 1955, con 88 años, hace 70 años y fue exaltado al Salón de la Fama en 1937.

*

Cuando se creó el Premio Cy Young en su honor, se entregaba una estatuilla por ambas ligas, Nacional y Americana, ahora se premia cada liga por separado.

*

Nacido el 29 de marzo de 1867, su nombre es Denton True Young, apodado Cyclone, que es Ciclón en español.

*

Los ganadores del Cy Young 2025 son, Paul Skenes, de los Piratas de Pittsburgh en la Liga Nacional y Tarik Skubal, de los Tigres de Detroit en la Liga Americana.

*

