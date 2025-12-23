Tuto Tavárez

Además de la cena de Nochebuena, el 24 de diciembre se permite pedir regalos al niño Jesús.

*

Precisamente, tengo una petición al alcalde Ulises Rodríguez, porque quiero un regalo, no solo para mí, sino para todos los deportistas.

*

No es un regalo caro, incluso, tengo amigos que están dispuestos a cubrir los gastos, si no está en el presupuesto de la alcaldía.

*

Esta petición está inspirada en una bonita actividad que encabezó Ulises Rodríguez la semana pasada.

*

Se le colocó el nombre de una de las calles de los Jardines Metropolitanos, de un gran munícipe y muy merecido, don Américo Espinal Hued.

*

Mi pedido es, que se identifiquen con los nombres, que los tienen, las calles que circunda el estadio Cibao.

*

Por una sugerencia del recordado Papo Cruz, la calle que pasa frente al estadio Cibao fue bautizada, por la Sala Capitular, con el nombre de Freddy Toribio.

*

La calle que pasa por detrás del estadio Cibao, éntrela Enriquillo y la Imbert, es la Héctor “Bullo” Steffani.

*

Y la calle que va desde la Arena del Cibao hasta la Ciudad Deportiva, es la Fidencio Garris.

*

Pero, pocas personas lo saben que esas calles tienen esos nombres, porque no hay ni un letrerito que las identifiquen.

*

Solo se necesitan dos letreros de cada uno, para poner dos Freddy y bullo, desde la avenida Enriquillo hasta la Imbert y la de Fidencio, de la Arena hasta la Ciudad Deportiva.

*

Vamos Ulises, como el héroe de Troya a vestirse de gloria y vamos a identificar esas 3 calles, en honor de 3 glorias del deporte.

*

SQUEEZE PLAY: Odiseo era el nombre griego y Ulises es su nombre en latín, ambos refiriéndose al mismo personaje central de la Ilíada y protagonista de la Odisea. Ulises, rey de Itaca fue clave en la Guerra de Troya creando el famoso caballo…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Las Aguilas tienen a Pipe y los Gigantes a Piper…A veces las teorías fallan…José Leger le dejó a Christian Guzmán a la derecha y el zurdo Raymin Guaduán le hizo out…Leger trajo el derecho Jimmy Cordero para el zurdo Domingo Leyba y lo ponchó…Por cierto, en el partido que hicieron el reconocimiento a Pappy Pérez, crucé con Carlos Manuel Estrella a saludar a Leger y la verdad es que es la decencia hecha hombre…”Qué gusto verlos”, fue la expresión con que nos recibió el excapataz de las Águilas…Le deseamos que clasificara, después de las Águilas y así fue…Chino Suazo y Rafito vienen el sábado para el Round Robin…Ojalá el Chino no traiga lluvia de lluvias como la otra vez…Jesús Mata ganó y perdió…Ganó porque las Águilas clasificaron y perdió porque los Tigres fueron eliminados…Jesús es de las Águilas y los Tigres, de los Yankees y Boston…Radhamés Bonilla y la Funda Suriel espantaron la mula…Me dice Ramón Jiménez que los vio corriendo y llorando por Montecristi…Cuando Leo Sánchez y José Miguel Minier preguntaron a Paolo Modolo sobre el score bruto de los ganadores de su torneo de cumpleaños, en un español que se entendía muy poco dijo: “Es un secreto”…Me dice Rafael Octavio Castillo que es la primera vez, que en un torneo el score bruto es secreto…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Michael Schumacher obtuvo 13 victorias en un campeonato ¡Récord!…Por hoy, out 27.