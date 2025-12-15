Tuto Tavarez

En la entrega de mañana vamos a reseñar con detalles ¿Por qué los Dodgers de Los Ángeles no firmaron a Julián Tavárez?

*

Esto a propósito de que el primo Tavárez se refirió al tema en el podcast Abriendo el Juego, que conducen Ricardo Rodríguez y Vian Araujo.

*

Tengo la verdad de los hechos, pero será mañana porque hoy hablaremos del encuentro navideño de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS).

*

El compartir navideño será este martes 16 a las 7:00 de la noche, en la Casa Club del Banco de Reservas, en la avenida Hispanoamericana.

*

Felicitar al Comité Ejecutivo que encabeza Américo Cabrera, quienes hacen un gran esfuerzo por montar esta actividad.

*

Quienes vamos a la actividad a disfrutar, no nos imaginamos la rueda que hay que dar para montar un evento como ese.

*

Las puertas que hay que tocar para conseguir la cena, bebidas, la música y los regalos que se rifan a los socios.

*

Américo ha tenido la suerte de contar con un aliado como el ministro de deportes Kelvin Cruz, que siempre ha extendido las dos manos.

*

Ahora, se agrega el doctor Leonardo Aguilera, presidente Ejecutivo del Banreservas y ya le facilitó la instalación para el encuentro.

*

No hay actividad como esta que se haga en Santiago sin la alcaldía que dirige Ulises Rodríguez, la gobernadora Rosa Santos, Papito Cruz, de Proindustria, INEFI, Lidom, Fedom, Fedosa y Águilas Cibaeñas.

*

También, cooperaron las Cooperativas Medica, San José, San Miguel y La Altagracia y las Bancas Star y Castro Sports, Estación Shell los Jazmines, el senador Daniel Rivera, Ceballos y Asociados, Alcaldía de La Vega, Elías Pérez, Federico Reynoso y la diputada Soraya Suarez.

*

Alguien viajará hacia Colombia con un pasaje que rifará la Agencia de Viajes Yaisa. ¿Será Ezequiel Sosa?

*

¿Qué se beberá? Habrá productos de Vinícola del Norte, Isidro Bordas, Brugal, refrescos y agua.

*

Dejé de último y a propósito a Minier y Asociados, porque se trata del multiatleta, José Miguel Minier, maratonista, golfista y ciclista, solo igualado por Leo Sánchez.

*

SQUEEZE PLAY: El Juramento Hipocrático es un juramento ético fundamentalmente en la medicina, atribuido a Hipócrates…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Caramba, murió Polín Jiménez, una persona que sirvió toda su vida a enseñar a jugar béisbol a niños y jóvenes…Ve con Dios recordado Polín…El Gato, Edwin Frías fue profeta en su tierra…El domingo se la lució en su pueblo natal Salcedo…Solo que Cibao FC le ganó 1-0 a Salcedo, ya que el Gato atajó todo…La cartelera de la Dominican Fight el sábado nos coincidió con el juego de béisbol y no pudimos asistir…Gracias a Gessel Monsanto por la invitación y esperamos que haya sido exitosa…La cartelera fue en el techado de las Avenida Las Carreras…Me recuerda “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, en la cena navideña se va a estrenar el himno de la ACDS…Por hoy, out 27.

Pie de foto

Américo Cabrera