Tuto Tavárez

La bibliografía deportiva de República Dominicana tiene en Héctor J. Cruz uno de sus mejores forjadores.

*

Acabamos de recibir, vía Tenchy Rodríguez, el Anuario de Béisbol Invernal número 22, salido de la pluma de Cruz, quien nos aporta datos sobre esta importante entrega.

*

Se trata de un libro-revista de colección, con detalles inéditos y aportes especiales sobre la pelota dominicana.

*

En su elaboración colaboraron distintos periodistas con trabajos especiales, entre ellos Alex Rodríguez, Moisés Mejía, Jorge Luis Torres, José Antonio Mena y el diseño corresponde a Félix Lugo. La impresión fue hecha en Amigo del Hogar.

*

Este Anuario fue impreso por vez primera en el año 2001, y se ha venido editando en forma ininterrumpida, excepto un pequeño periodo por motivos de la pandemia del 2020.

*

En su contenido, presenta todas las estadísticas del pasado campeonato, ganado por los Leones del Escogido, de las tres fases del evento, serie regular, serie semifinal y final.

*

Está dedicado al Escogido y su jugador Junior Caminero, quien figura en la portada luego de su jonronazo decisivo del título, que apagó la pizarra del estadio Quisqueya Juan Marichal.

*

También, el Anuario presenta todas las estadísticas de por vida, lideres individuales y por temporada, en un compendio de gran valor para los medios, los equipos y los fanáticos.

*

Igualmente, las posiciones de cada torneo, del round robin y los equipos campeones por año con sus respectivos managers.

*

Contiene trabajos especiales sobre Albert Pujols y otros protagonistas del pasado campeonato, sobre Vitelio Mejía, presidente de Lidom, perfiles de los 6 managers que iniciador el campeonato 2025.26.

*

El libro estará a disposición de los fanáticos en Librería Cuesta y en las tiendas de los equipos de Lidom en los estadios.

*

Adquiéranlo, lo recomendamos para que se nutran de diferentes datos de nuestra pelota.

*

SQUEEZE PLAY: Onicofagia es el trastorno nervioso de morderse las uñas… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Sobre la columna del viernes, donde hicimos una alineación de hijos activos de expeloteros, nos preguntó un amigo, ¿Cuál sería el lanzador abridor?…Está claro, Jonathan Hernández, el hijo del exlanzador Fernando Hernández…El Cuchillo y el Cuchillito…El equipo que primero descalificaron este año en Lidom, fue el primer clasificado…Pongamos que hablamos de las Águilas…Eso sucede cuando los “técnicos” adivinan como fanáticos…El martes será el encuentro navideño de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS)…el compartir de los cronistas deportivos será en el Club del Banco de Reservas…Nos informa Leo Sánchez que murió la madre de George Bell…Que Dios le dé una buena acogida…Nos unimos en oración por el deportista Polín Jiménez…Nos informaron que está muy delicado de salud…Polín siempre ha sido un forjador de jóvenes peloteros desde su liga…El último juego de la Serie Regular en el estadio Cibao será el 23, víspera de Nochebuena…Ese día jugarán Toros y Águilas y los fanáticos podrán entrar al estadio con un juguete…Se reunirán juguete para los más necesitados…Me recomendó “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, recordara un hecho sucedido en Grandes Ligas, a quienes hablan de regalar juegos. Dennis Sckersley estaba a un salvado para establecer un récord. Había situación de salvamento, pero Oakland hizo 2 carreras más en el octavo y no hubo salvamento. Cuando preguntaron al manager Tony La Russa, sobre la situación de salvamento que perdió Sckersley este respondió: “Yo no puedo decirle a mis jugadores, salgan ahí y den los outs, por les faltaría el respeto y provocaría que ellos también me lo falten a mi”…Por hoy, out 27.