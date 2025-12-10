Tuto Tavarez

Se reconoció a quien reconoce, una muestra de que, quien siembra el bien y cosas buenas, obtiene excelentes cosechas.

Por eso, celebramos el reconocimiento a Pappy Pérez, previo al encuentro del pasado martes, entre las Águilas Cibaeñas y los Gigantes.

El Consejo Directivo de las Águilas Cibaeñas y la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), reconocieron una vida dedicada minuto a minuto al desarrollo de los deportes.

Como la mayoría de niños y jóvenes, primero como atleta, luego surge el dirigente y conductor en diferentes facetas.

Pérez siempre se ha preocupado porque las proezas de los demás no pasen sin penas ni glorias.

Por eso, fue pionero en las premiaciones de los mejores jugadores de la semana en el béisbol amateur.

Esos premios los continuó en el Baloncesto Superior de Santiago, con el “Baloncestista de la Semana”.

Luego entendió que no se estaba reconociendo a los jugadores de las Águilas Cibaeñas y ahí surgió el Águila de la Semana”.

Pappy Pérez actuaba sin límites y formó una cadena para transmitir los partidos del béisbol amateur y hasta formó un equipo llamado Futuras Estrellas.

Ante el asombro de muchos, creo una cadena para transmitir los partidos del Baloncesto Superior.

Necesitaría varias entregas para poder reseñar su vida de deportista, pero ratificamos, se reconoció a quien reconoce.

Compartimos el texto de la placa que entregaron la Águilas y la ACDS a Pappy Pérez, en compañía de su familia Jeannette, Chichi, Vianet y Laureano, directivos aguiluchos como Víctor García Sued e Iris Núñez y compañeros de la crónica deportiva encabezado por su presidente Américo Cabrera.

“Por su medio siglo de labor periodística en favor del desarrollo y promoción de los deportes, en especial el béisbol; por haber sido presidente de la ACDS en múltiples ocasiones; y por sus 30 años dedicados al Departamento de Comunicaciones de las Águilas Cibaeñas, donde desempeñó la función de director de prensa del equipo de la enseña mamey”, reza la placa.

El texto agrega que “en testimonio de esta memorable ocasión, las Águilas Cibaeñas y la ACDS lo distinguen como protagonista del lanzamiento de la primera bola, por ser un aguilucho de toda la vida”.

SQUEEZE PLAY: El colofón del homenaje a Pappy Pérez fue cuando hizo el lanzamiento de la primera bola y si que fue bola… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Lo que Pappy tiró fue un “chorrito”, naturalmente, todavía está resentido del hombro, cuando en el Clásico Mundial de Béisbol, en el Loan Depot de Miami, fue a saludar al presidente Luis Abinader y midió mal una escalón y ¡A la lona!…Suerte, que el receptor fue el prospecto Joseph Rosa y realizó tremenda recogida…Dice Consuegra que el lanzamiento de Pappy rebotó en uno de sus juanetes…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, de un bocado es como se comen correctamente las piezas de sushi, según el protocolo…Por hoy, out 27.