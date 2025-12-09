Tuto Tavarez

Apoyado en mi “Wikipedia de Tenis”, Judith Hernández, esta entrega la dedicamos a esta disciplina deportiva.

Vamos a comenzar con una reciente, porque sucedió el 10 de octubre y tiene que ver con el zurdo de oro.

Rafa Nadal: Leyenda del tenis y ganador de múltiples títulos de Grand Slam, anunció su retirada oficial el pasado 10 de octubre, marcando el fin de una era en el deporte español y mundial.

Nadal se retiró con 14 títulos de Roland Garros, siendo el gran dominador de este torneo.

Steffi Graf: En 1988 la tenista alemana ganó los cuatro torneos de Grand Sam y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, todo en un solo año.

Hasta el momento, nadie más lo ha logrado. Esta hazaña es conocida con el nombre no oficial de El Golden Slam.

Mahut Versus Isner: En el año 2010, en la primera ronda de Wimbledon, se disputó el partido más largo de la historia. Duró 11 horas y 5 minutos y se jugó a lo largo de tres días entre John Isner y Nicolás Mahut.

El ganador fue Isner y el quinto set duró más de 8 horas, incluso la reina Isabel II acudió a presenciar el final de aquel eterno partido.

Novak Djokovic: El serbio es el jugador en activo con más victorias consecutivas, solo por detrás del argentino Guillermo Vilas y del checo Ivan Lendl.

La racha de Djokovoc empezó en la Copa Davis del 2010 y se cerró en 2011 cuando Roger Federer le derrotó en la semifinal de Roland Garros. El serbio ganó 43 juegos consecutivos.

Carlos Alcaraz: Se ha convertido en una de las figuras más destacada del tenis mundial. Ganó su primer título de Grand Slam en 2022, En el USA Open.

Alcaraz se convirtió en el jugador más jovende la historia en alcanzar el número uno del ranking ATP. Tenía 19 años, 4 meses y 6 días.

