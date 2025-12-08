Sandro Fabián fue el dominicano más destacado de la Liga Central de Béisbol Profesional de Japón.

Jugando para el equipo de Hiroshima, Fabián tuvo el noveno mejor promedio del circuito con 276, producto de 149 hits en 539 turnos.

De sus batazos 17 fueron jonrones, 30 dobles, remolcó 65 y anotó 60 carreras.

Elehuris Montero, también con Hiroshima, bateó para 255, con 94 imparables en 368 turnos, 9 jonrones, un triple, 21 dobles, impulsó 41 y anotó 23.

Domingo Santana con Yakult bateó para 274 con 58 hits en 212 visitas al plato, 3 fueron cuadrangulares, 11 dobles, impulsó 15 y anotó 25.

Ramón Hernández con Hanshin bateó para 229, de 96-22, un vuelacercas, 3 tubeyes, 8 impulsadas y 3 anotadas.

Orlando Calixte con el uniforme de Chunichi, tuvo promedio de 227 de 176-40, con un jonrón, un triple, 9 dobles, 14 impulsadas y 13 anotadas.

Elier Hernández con Yomiuri, su promedio fue de 211, con 32 imparables en 152 turnos, 2 fueron jonrones, 8 dobles, 8 remolcadas y 14 anotadas.

Entre los lanzadores Rafael Dolis con Yomiuri tuvo 2-2 con 1.93 de efectividad, en 18.2 de entradas, 14 hits, 4 carreras limpias, con 5 bases y 16 ponches.

Yunior Marte, de Chunichi lanzó para 1.95 de efectividad, con 1-4 en ganados y perdidos, en 32.1, permitió 21 hits y ponchó 25.

Yohan Domínguez con el equipo de Hiroshima compiló efectividad de 3,71, tuvo récord de 2-2, en 45.2 de episodios, permitió 35 hits, 17 carreras limpias, transfirió 14 y abanicó a 28 rivales.

SQUEEZE PLAY: La ginebra es un instrumento de percusión, aunque Mario De Jesús se la bebe en el Palco de Prensa… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Los equipos que cambiaron de managers en Lidom ocupan las dos últimas posiciones…La fiebre no estaba en la sabana…Masa, un hombre del mundo del entretenimiento, está muy activo en el estadio Cibao…Cuando entra al estadio suena la música ¡Masa, Masa, Masa que más aplauda!…Este miércoles se tirará la puerta por la ventana en el Club Fernando Valerio (La Plaza)…Habrá una cena navideña para todas las categorías formativas del Plaza Valerio…Será desde las 7:00 de la noche en el techado…Cheo Pérez y Tony Jaquez han preparado un amplio listado de joyeros que están invitados…Mencionaremos algunos…El ingeniero Andrés Cueto, Director de Coraasan y Fray David Vásquez, iglesia San José De las Montañas…También, Pututi Curiel, Tony Sánchez, Pappy Pérez, Raymundo Fermín, Miguel Diloné, Roling Fermín, Cristina Álvarez, José Pascual Núñez, Alfonso Reyes, entre otros…Hay que llegar temprano este martes al estadio Cibao…Habrá una ceremonia al alimón, entre Águilas Cibaeñas y la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS)…No adelantaremos prendas, pero aseguramos que será un evento bonito y de justicia…Como cronista deportivo, como Águilas Cibaeñas, ahí estaremos, más temprano que de costumbre…Los días que más temprano vamos al estadio es cuando vienen los Toros del Este, porque tengo que saludar a mi amigo Rafael Rijo…Pero este martes, Gigantes y Águilas madrugaremos…Me recordó “Mi Bola de Cristal Empañada”, un dicho que dice así: “A quien Dios quiso bien, casa le dio en Jaén”…Por hoy, out 27.

