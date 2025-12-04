Tuto Tavárez

No creemos que la advertencia que hacen los Tigres del Licey, sobre las firmas de jugadores bajo contratos asuste a las Ligas Asiáticas.

*

Y mencionamos las asiáticas, porque obviamente se refiere a estos circuitos de béisbol profesionales.

*

Más que perjudicar a las ligas foráneas, es una medida que puede repercutir en contra de los jugadores dominicanos, que exploran otros mercados fuera de los Estados Unidos.

*

Extrañamente, el comunicado coincide con siete jugadores que dejaron en libertad, clubes de la Liga de Japón.

*

Entre esos jugadores se incluye a Ramón Hernández, jugador de los Tigres del Licey, quien fue dejado libre por los Tigres de Hanshin.

*

Los otros 6 son, Rafael Dolis, también de Hanshin, Maikel Franco, de las Águilas de Rakuten, Stiven Acevedo, de Lotte, Elier Hernández, de Yomiuri, Yunior Marte, de Chunichi y Johan Domínguez, de Hiroshima.

*

La Liga de Japón, para poner un ejemplo, puede ser Corea y otras, está buscando jugadores en Cuba, Venezuela, Puerto Rico y el mismo Estados Unidos.

*

Incluso, el cubano Liván Moinelo fue de los mejores lanzadores en el campeonato de 2025, que recién terminó.

*

Pero, veamos un caso reciente, el lanzador dominicano Jesús Liranzo, firmó un contrato con los Marines de Yakult.

*

Liranzo, no es un súper pitcher de Lidom y su salario no debe ser gran cosa, póngale 100 o 200 mil pesos mensuales.

*

Pero, con Yakult va aganar 600,000.00 dólares, que cuando los cambie a pesos dominicanos, tendrá un poco más de 38 millones de pesos.

*

Imagínese los que están probados y ganan millones de dólares, como el caso de Franmil Reyes, quien firmó por un millón y se ganó 580,000.00 adicionales.

*

Por cada jonrón de Franmil, del 1 al 20 recibió 25,000.00 dólares y del 20 en adelante 30,000.00.

*

“La Mole” de Nippon Ham, fue el líder de la liga con 32 estacazos y de seguro recibirá sustancial aumento cuando firme para el 2026.. ¿Y entonces? Ahí es que cualquier se retira de Lidom.

*

SQUEEZE PLAY: Barruntar es presentir o sospechar algo…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Atención Ruddy Fernández…Dice Aris Martínez que vio lanzar a Juan Isidro Rodríguez en amateur…Juan Isidro llegó a la novena entrada con dos outs, lanzando un no hitter contra Tamboril…Nelson Pichardo tocó la bola por tercera y como era muy rápido llegó a salvo…El juego pasó 1-0 con ese único hit a Juan Isidro…Hablando de no hitter, este jueves me recordó Jonathan Hernández que él lanzado un no hitter, cuando era niño y jugaba para Tranquilo Tavárez…Jonathan conserva la publicación que hicimos en La Información de esa hazaña del hijo de Fernando Hernández, ¡El Cuchillo!…Wilmer Difó pegó 3 cohetes el miércoles y William Valdez todavía está celebrando…Sanó enfermó los Gigantes…Cibao FC ahora se concentrará en la Liga Dominicana de Fútbol…Ya terminaron con los compromisos internacionales…Me recordaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, el puertorriqueño Luis Villodas vino para las Aguilas Cibaeñas y fue el primer cátcher campeón de bateo en la Liga Dominicana. Yo, no estaba cuando eso, pero muchos años después, conocí a Villodas, quien me dijo, “me quiero hospedar en el mismo hotel que lo hice en 1952, el Hotel Mercedes, ahora convertido en Museo por el Banreservas y ahí se quedó Villodas, entre añoranzas…Por hoy, out 27.