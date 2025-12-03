Tuto Tavárez

“Lo que se hereda no se hurta”, dice el refrán para referirse a las habilidades y rasgos que se transmiten de padres a hijos.

*

Cuando el hijo o el nieto hereda algo a través de la genética, ya sea innato o parte del legado familiar.

*

Guillermo Lebrón

En el otrora béisbol amateur de Santiago, hubo un lanzador llamado Juan Isidro Rodríguez.

*

En 1981, Juan Isidro hizo una hazaña por la cual lo recordamos, cuando lanzaba para Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

*

Esa noche, Juan Isidro lanzó un no hitter frente la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA).

*

Como ironía de la vida, Juan Isidro se graduó luego de abogado en UTESA, a quien le había lanzado el juego sin hit ni carreras.

*

Además de Santiago, lanzó en Mao y en ambos Juan Isidro lograr ser líder de efectividad.

*

Pero, hoy queremos destacar la proeza de su nieto Guillermo Lebrón, quien nació el 8 de octubre del 2014 en el HOMS, de Santiago.

*

Lo que ha hecho Guillermo entre 2024 y 2025, es digno de reseñar, ya que tiene acumulados 4 juegos sin hit.

*

Guillermo Lebrón lanzó su primer no hitter en San Pedro de Macorís, en un torneo categoría U-10.

*

En noviembre del año pasado repitió la hazaña contra los Nacionales de Mayagüez.

*

La revancha se presentó el 25 de julio de este año a los Nacionales de Mayagüez y lo dejó como si le hubiese echado un tanque de cloro.

*

Punta Cana fue sede del torneo Latinoamericano y ahí Guillermo Lebrón se volvió a encontrar con los boricuas, el 27 de noviembre y lo dejó con las manos vacías en carreras y hits y ponchó a 17 bateadores.

*

El pasado sábado, Guillermo Lebrón volvió a subir al box, en 7.0 entradas que lanzó ganó 2-1 carreras y abanicó a 13 bateadores.

*

Cuando Juan Isidro, el abuelo de Guillermo lanzaba, no era tan fácil conseguir una firma, pero de seguro que los scouts pondrán su vista en el nieto, que tiene un brazo de oro.

*

SQUEEZE PLAY: Poner sobre los cuernos de la luna, es adular en demasía…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Buscaba sin éxito una foto de Roberto Sánchez para la columna de ayer…Apelé a varios grupos y nadie tenía…Cuando iba a tirar la toalla apareció Pichí Almonte con una…Dije en el grupo que pensé poner una de Adolfo Hitler y decir que es Roberto…Me respondieron del grupo “es lo mismo”…Nacido para perder del Licey, si o si…Podría ser el título de la historia de los Gigantes del Cibao frente a los Tigres del Licey…No hay forma que los Gigantes ganen a los azules cuando interviene una tercera persona…Hasta Johan Rojas pegó el grito al cielo…Dos jugadas similares, una sí y la otra no…Incluso, uno de los títulos del glorioso, es un “Honor y causa” contra los Gigantes…Los ojos azules ven los gigantes como enanos…Pero, ese pleito no es mío…Este jueves no hay boxeo, pero le tirarán varios ganchos al presidente Luis Abinader, con un proyecto de un estadio nuevo…Aquí los peloteros se hacen en academias y clubes…El lunes perdió la Selección de Baloncesto y el martes el Cibao FC y la Universidad O&M…Vamos a sacudirnos…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, crencha es la raya que nos hacemos en el peinado…Por hoy, out 27.