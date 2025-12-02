Tuto Tavárez

Lo prometido es deuda, las deudas se pagan, entonces, cumplo con lo prometido, para no tener deuda.

*

Cuando el béisbol amateur de Santiago era un torneo fuerte, aunque no jugaban profesionales, atraía grandes multitudes.

*

Son muchas las grandes estrellas que desfilaron por ese exigente béisbol, que era el entretenimiento de verano de los santiagueros.

*

Roberto Sánchez

Uno de los grandes toleteros en su época, era el primera base Roberto Sánchez, personaje del ensanche Bolívar.

*

Roberto, era muy auténtico y hacía las cosas a lo Roberto Sánchez, nadie le traza un guión.

*

Un día, igual que a David Hensley, lo expulsaron de un juego después que el encuentro terminó, pero no por protestar, quizás hasta estaba de acuerdo con el strike.

*

El árbitro era uno que fue jugador, no recuerdo el nombre, pero que por su parecido, con Mateo Alou, le decían Mateíto””.

*

Roberto, estaba bateando en la última entrada con dos outs y dejó pasar un lanzamiento en la zona, por lo que “Mateíto” elevó el brazo derecho y lo ponchó.

*

Con la parsimonia que todavía tiene, Roberto se quitó el protector de cabeza, se giró en lo colocó en la cabeza del árbitro.

*

Este consideró la acción como un irrespeto y expulsó a Roberto Sánchez del juego, que había terminado.

*

“Para qué me saca si ya el juego terminó”, fue la reacción de Roberto cuando escuchó el ¡Fuera de juego!

*

No creemos ni sabemos, que los estatutos contemplaran alguna sanción por ese tipo de conducta.

*

El presidente de la Asociación de Béisbol Amateur era Aníbal Medina, quien aplicaba los reglamentos al pie de la letra, pero no sabemos si hubo multa o sanción, para el único, Roberto Sánchez.

*

SQUEEZE PLAY: Beijing el nombre original de la capital China. Significa literalmente, Capital del Sur…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Pero cómo es la vaina…Latin Events suspendió la Copa del Cibao y ahora quiere dinero…El martes 9 será el pitazo final de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF)…Es un bonito encuentro a las 12:30 en la oficina de la LDF…El Club Fernando Valerio (Plaza) no solamente es baloncesto…El miércoles 10 tienen una cena navideña para sus jugadores de todas las categorías formativas…El pelotero dominicano Esmarlyn Valdez fue el Jugador Ofensivo del Año en la Liga de Arizona…Valdez pegó 8 jonrones en los 9 partidos…Como mejor torpedero quedó el quisqueyano Raudi Rodríguez…Raudi disparó 14 jonrones y se robó 38 bases…Además, fue el MVP del Juego de Estrellas…El Águila de la Semana será el jueves al mediodía en Hodelpa El Gran Almirante… A propósito de que se está anunciando una obra titula “Habemus Papa” para este mes de diciembre, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, “Mi Bola de Cristal E,pañada”, me envía lo siguiente…La forma correcta es “Habemus Papam”, ya que el sustantivo “Papa” se encuentra en el caso acusativo (“Papam”) porque el objeto directo del verbo “habemus” (“Tenemos”) y Papam es la forma latina para el objeto directo de “papa”, mientras que “Habemus” es una forma del verbo “habere (“tener”) en primera persona del plural. La frase completa es “Annuntio vobis gaudium magnum habemus papam” (“Les anuncio una gran alegría: tenemos papa…Por hoy, out 27.