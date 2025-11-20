Tuto Tavárez

Anotar goles es tan difícil, que no queremos dejar pasar por alto, una proeza que hizo el prometedor jugador del Cibao FC, Cesarín Ortiz.

El pasado miércoles, en la Liga de Expansión Sub23, Ortiz anotó lo que en el fútbol se conoce como una mano.

Esto es, que Cesarín anotó, él solo, cinco goles, en la victoria 5-2 del Cibao FC sobre el Deportivo Santo Domingo.

El jugador nativo de Mao, anotó el primero en el minuto 8, el segundo en el 11 y el tercero en el 30, es decir, que en media hora tenía un “hatck –trick.

Cuando terminaron los primeros 45 minutos de juego, ya Cesarín tenía cinco goles, un número reservados para los grandes “Cracks”.

Un caso extraño es, que Cesarín fue expulsado con una tarjeta roja, por lo que se perdió casi el segundo tiempo.

Esto deja la interrogante, ¿Cuántos goles hubiese metido si juego los 90 minutos del partido?

Cuando un jugador hace un gol es digno de resaltarse, cuando hace un doble se destaca en letras grandes, cuando es un triple, se considerada una hazaña, que incluso le regalan el balón.

Entonces, imaginemos lo espinoso que es hacer 4 goles y más cuesta arriba 5, en solamente 45 minutos de acción.

En la historia del fútbol mundial, se registran 15 jugadores con 5 goles en un partido, no los vamos a mencionar a todos, pero ahí van tres nombres activos, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé.

Recordamos, que Cesarín Ortiz fue el “Pichichi” de la Liga de expansión en 2024, cuando anotó 18 goles y fue el MVP del torneo.

Cómo no es fácil anotar, agregamos que los dos goles del Deportivo Santo Domingo, fueron anotados por, Marcos Almengó y Lucas Mañón.

SQUEEZE PLAY: En el fútbol gana el que mejor “mete la pata”…Vea lo que me dijo la Bola de Cristal abajo…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Felicitamos a George Bell por el torneo de golf a favor del autismo…Leo Sánchez, José Miguel Minier, José Clase y Paolo Modolo tiene las saquetas listas para hacer un “foursome” y participar en el torneo de Bell…Muchos agoreros, con la única base del fanatismo, vaticinan que las Águilas Cibaeñas se caerán porque se le van jugadores…¿Y a los otros, se les van?…Es a todos…Uno se van y otros vienen…Dejen que los aguiluchos disfruten su momento…Ninguno de los 6 equipos, es en este momento, el mismo que comenzó…El fanatismo irracional es peligro, absurdo y envidioso…Sabemos lo que JC Escarra puede hacer con el bate…Veamos un dato de su defensa…Hace unos días, Escarra cazó a Johan Rojas, quien el año pasado no fue atrapado en 23 intentos en la regular…El pasado martes en el estadio Cibao, Sandber Pimentel hizo su primer intento de robo y Escarra lo atrapó…Pero, luego hizo un segundo intento y el fornido jugador logró su primera base robada en Lidom…Señores, Haití, Curazao y Panamá, clasificados al Mundial de Fútbol 2026…Se podría decir, que este viernes hay revancha entre Cibao FC y la Universidad O&M…Los amantes del fútbol para el estadio de la Madre y Maestra a ver Cibao y O&M…Los amantes del béisbol, pasa tarde y pasa noche en el estadio Cibao…Doble cartelera desde las 4:00 de la tarde, entre Águilas Cibaeñas y Estrellas Orientales…Águilas del Cibao y Águilas de Guachupita, son los que mandan…Me recordaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, a Facundo Cabral cuando decía: “Hay varias formas de ganarse la vida, Maradona con los pies, Borges con la cabeza y Moria con las tetas”…Por hoy, out 27.