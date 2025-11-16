Tuto Tavárez

El pasado jueves no pude asistir al estadio Cibao, para el primer choque de la temporada de Leones del Escogido y Águilas Cibaeñas.

*

Desde el hogar, le di seguimiento al partido por la transmisión de televisión y disfruté de un manjar.

*

El cuarteto de Santana Martínez, Kevin Cabral, Juan Saint-Hilaire y Andrés García, es fuera de serie, llevando los partidos desde el estadio Cibao a los hogares dominicanos.

*

Los juegos en el estadio Cibao, los vemos desde el Palco de Prensa y aunque tenemos un televisor, raramente escuchamos lo que dicen, por el bullicio y las personas que entran y salen.

*

Pero, tranquilo en el hogar, disfrutamos de la gran profesionalidad de Santana, Kevin, Juan y Andrés.

*

Los narradores van acorde con el juego, los comentaristas anticipan o ponen su punto de vista sobre lo sucedido.

*

Por ejemplo, pude apreciar lo equitativo que es Kevin Cabral, cuando hace un comentario, sin cargar la balanza hacia el equipo para el cual trabaja.

*

Me enseñó, que antes de ponerse frente al micrófono, estudia el equipo para el cual trabajo, pero también el rival.

*

Que destaque las virtudes de los jugadores de las Águilas Cibaeñas, equipo para el cual trabaja, no nos sorprende.

*

Cuando Johnny Cueto, el lanzador de los leones subió al montículo, Kevin hizo una mini biografía, destacando que ha sido dominante aquí y en Grandes Ligas, por más de 15 años.

*

Fue notorio, la grabación está ahí, como Kevin destacaba los puntos fuertes de Héctor Rodríguez, de los Leones y hasta dando los números de lo bien que había bateado en su carrera contra las Águilas.

*

Así lo hizo con cada uno de los miembros de la alineación y con los que entraron más tarde en el partido, demostrando que es un verdadero “Oso”.

*

SQUEEZE PLAY: Cada 10 años se generan por complex los huesos del cuerpo…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Recuerden, el martes República Dominicana contra Dominica en el Freindly Serie de Concacaf…La cita es el estadio del Cibao FC desde las 8:00 de la noche…Esta bombonera construida en la Universidad Católica Madre y Maestra, se está convirtiendo en una de las preferida por los países del área…El sábado jugaron Cuba y Martinica…También, San Vicente y Granadinas contra Santa Lucía…Radhamás Bonilla se va a lamentar cuando se entere que Cuba jugó el sábado en Santiago y no se enteró…Lo mismo que Félix Jacinto Bretón…El Juego de Estrellas, entre la Liga Roberto Clemente y Lidom fue un éxito…Los dominicanos nos llevamos el triunfo…Los quisqueyanos y boricua respondieron con sus asistencias…Pienso que al retiro de Robinson Canó le faltó un poquito de producción y de imaginación…Debió ser más emotivo…Pero, de seguro las Estrellas Orientales le harán algo…La abortada serie de Nueva York, que debieron jugar las Aguilas Cibaeñas y los Gigantes, demostró que el Cibao es amarillo, no gigante…Sobre la columna del viernes, Vicente Contreras nos aclara que fueron dos las coronas que conquistó en el Baloncesto Superior de Santiago, con Cupes y Sameji, en 1995 y 2002…Agregó también, los torneos universitarios, en Dajabón y otros…Pero, su mayor orgullo es lo niños y jóvenes que enseñó a jugar…No rimó, pero es verdad…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Martin Luther King Jr., pronunció su discurso “I have a Dream” en la ciudad de Washington…Por hoy, out 27.