Tuto Tavárez

Las Águilas Cibaeñas tienen mayoría de jugadores con el apellido Rodríguez, que significa “hijo de Rodrigo”.

*

Hasta hace unos días, eran 7 los Rodríguez en roster de las Águilas, enviaron a Bryan Rodríguez a los Gigantes por Wilmer Difó.

*

Aderlin Rodríguez: es el garrote de las Águilas y de la Lidom, siendo líder de jonrones y MVP de la pasada temporada y sigue dando palos esta.

*

Emmanuel Rodríguez: Ha enseñado ser un jugador preparado para ayudar en esta liga, tiene 10 hits de ellos 3 son cuadrangulares.

*

Richard Rodríguez: Es uno de los mejores relevista que tiene la liga, con una gran carrera vistiendo el uniforme aguilucho. Le pone canela a sus lanzamientos.

*

Julio E. Rodríguez: Es un receptor que puede manejar los pitcheos detrás del plato y aportar con su bate, el equipo con 2 importados no ha tenido espacio para él.

*

José Rodríguez: El popular Popeye está listo para comenzar a producir espinacas en beneficio de las Águilas Cibaeñas.

*

Alberto Rodríguez: Desde que llegó a las Águilas enseñó su bate y es un peligroso bateador a ritmo de…Llegó el moreno, con Amorol. No lo busque con Tito Rodríguez, sino con el Alfa.

*

Esos son el terreno de juego, pero también en otras áreas las Águilas tienen sus Rodríguez.

*

José Luis Rodríguez: Cariñosamente El Puma, es una de las jóvenes figuras contratada por los aguiluchos para narrar los juegos por radio.

*

Miguel De Jesús Rodríguez: Fue rescatado y traído desde los Estados Unidos, para ser la voz interna de las Águilas Cibaeñas y conductor de la ceremonia, cuando hay acto previo a los juegos.

*

Ahora, como yo soy el más DURO en salsa, veamos algunas estrofas de Los Rodríguez, del Conjunto Clásico.

*

De allá arriba (donde están las Águilas) se ve un río, también se ve un platanal, se divisa un cafetal y más arriba un bohío, pero todo está vacío, solo se escucha el ladrar, de un perrito blanco y negro, que no pudieron llevar. Muy DURO yo en salsa.

*

Estribillo: Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron.

*

SQUEEZE PLAY: El nombre Rodrigo se traduce como “rico en gloria” o “poderoso en la fama”… ¿Recuerdan a Rodrigo el de Triana? ¡Tierra!..¿Falta mucho para el 27 de febrero?…La Asociación de Boxeo de Santiago, que preside Miguel Martínez, tiene un plato fuerte para el fin de semana…Desde este viernes y hasta el domingo, con el aval de la Federación Dominicana de Boxeo, habrá eliminatorias de la categoría Elite de la región Norte…En el techado del Club Rubén Espino, de Los Salados, 10 provincias desde las 6:00 de la tarde…!Fundas y fundas!…El miércoles será la rueda de prensa del Maratón Monumental…En la Terraza del Centro de Convenciones UTESA desde las 6:00 de la tarde…Como es un maratón, “voy juyendo”…Chino Suazo recibió el visado de su hijo Rafito y este viernes regresa a Orlando…Chino vino a ver las Águilas y se despidió en Licey al Medio, donde fue a llevar utilería deportiva al Club Matías Ramón Mella (MARAME)…No había visto las instalaciones de ese club, pero es grande, hermoso y acogedor…Tanto que se afanaron los profesores, por inculcarnos en la cabeza, que el Día de la Constitución es el 6 de noviembre…Ahora es cualquier día que convenga…Cuando me sabía las respuestas, me cambiaron las preguntas…Me dice “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, no confunda Rodríguez con rodrigón, ya que este es: Palo o soporte clavado en el suelo para sostener o enderezar una planta…Por hoy, out 27.