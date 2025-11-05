Tuto Tavárez

Los Dodgers de Los Ángeles acaban de repetir como campeones en el béisbol de Grandes Ligas, lo que no ha sucedido este siglo en el Mundial de Fútbol.

*

En este siglo XXI se han disputado 6 Mundiales y, curiosamente, han sido ganados todos ellos por selecciones distintas, sin que ninguno haya repetido.

*

Vamos a ver esas 6 naciones campeonas, de los últimos 6 Mundiales de Fútbol que se han celebrado, no necesariamente en orden.

*

Italia: Comencemos con la selección de Paolo Modolo, ya que sorprendentemente no ha participado en las 2 últimas finales de un Mundial. Levantó su última Copa en Alemania 2006. Pese a ser siempre una de las mejores selecciones del mundo, desde el 2014 no ha logrado clasificar en otro Mundial.

*

Alemania: En semifinales tumbó por 7 a 1 al país organizador del campeonato. Los germanos fueron los indiscutibles ganadores del Mundial de Brasil 2014, tras la durísima goleada que le aplicó a los locales en semifinales, y la victoria en el último encuentro contra la selección de Argentina.

*

España: Su único Mundial lo ha logrado en el siglo XXI. Consiguió coronarse por primera vez campeona del mundo de fútbol en Sudáfrica 2010. En el último partido venció a los Países Bajos con el legendario gol de Andrés Iniesta.

*

Brasil: Solamente este combinado ha sido capaz de ganar los 7 partidos del Mundial. Fue la campeona del Mundial 2002 en Japón y Corea del Sur, se impuso en todos los encuentros que jugó.

*

Francia: Tres de las últimas finales mundialistas han sido disputadas por esta selección francesa. Ganó el Mundial de Rusia 2018, al imponerse a la selección de Croacia.

*

Argentina: Se trata de la ganadora de la última edición de este torneo. Los Albicelestes consiguieron la corona en Catar 2022 por tercera ocasión. El tercer título mundialista se definió en penaltis, donde el equipo de Lionel Messi se impuso a Alemania.

*

Las emociones de ese último título que ganó Argentina, las disfrutamos en el juego decisivo con dos argentinos queridos, Jorge Rolando Bauger y Jorge Allen.

*

SQUEEZE PLAY: Atrapamoscas es la más popular de las plantas carnívoras…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Este jueves habrá plato fuerte en el estadio del Cibao FC…Se jugará el partido de vuelta de la Copa del Caribe Concacaf…Cibao FC contra la Universidad O&M…El ganador, que será obligatoriamente un equipo dominicano, jugará la final contra Mount Pleasant, de Jamaica…A las 7:00 de la noche en el estadio de Cibao FC, música, comidas, bebidas y todo un mundo de alegría…Cumplo con informarlo, si se lo pierde, allá usted…Rain es quien ha mandado en lo que va del torneo de béisbol…Rain se presenta a todos los estadios…Rain ha hecho mover el calendario…Con refuerzos como Rain hay que pensar en techado…El Baloncesto Superior de Tamboril sigue viento en popa…Luis Ramón Polanco contento con Los Polanco…También se está jugando baloncesto en Navarrete, aunque llegan pocas informaciones…Nos enteramos porque MP Deportes, de Moisés Peña está transmitiendo…MP Deportes está en el basket de Tamboril y de Navarrete…Por cierto, en Navarrete, Tito Bueno tiene una exposición que hace anualmente y que se llama Creaciones Lili…Es un evento benéfico que organizan Ydali y Tito Bueno…Con los beneficios se llevará alegría a los más necesitados en las navidades…Me recordaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Leonardo “Tito” Bueno es el Padre del Voleibol en el municipio de Navarrete, título que ostenta desde 1974…Por hoy, out 27.