Tuto Tavárez

El pasado viernes hablamos del Teleradio Maratón por el niño Ean Moisés Peña, el cual está sufriendo de leucemia, quien solo tiene 7 años.

*

Ese mismo día, me llamó Arnulfo Gutiérrez sensibilizado por la información y quedamos de juntarnos en el Coliseo Gallístico Santiago.

*

Logré localizar al padre, el cronista deportivo Moisés Peña, quien tenía doble transmisión de baloncesto, en sitios distantes, Tamboril y Navarrete.

*

Pero, nos pusimos en pie de lucha y Moisés, Yina Olivares, la madre de Ean, Ameriquín mi hija y yo, llegamos al Coliseo.

*

Allí, entre tantos gallos, estaba ese pollito llamado Ean, luchando para vencer la leucemia.

*

Arnulfo comenzó a mover sus relaciones y tocó varios amigos, unos personalmente y otros por teléfono, algunos hasta fuera del país.

*

Ahí mismo, en lo que cantó un gallo, aparecieron RD$25,000 de Leonel Autos, RD10, 000.00 de Ciro, RD$20,000.00 de Juan Burgos y un anónimo RD2, 000.00

*

Uno identificado como el Compadre dijo, el lunes le envío un cheque y tempranito llegó uno de RD$30,000.00

*

Polibio Torres, un hombre bueno y generoso, cuando vio desde Estados Unidos el movimiento, solo dijo ¡Aprobado! Indicando que llegarán los suyos.

*

Ean cenó y le dio sueño, pero ahí seguíamos Alexis Castro, José Izquierdo, José Oscar Gutiérrez, Chelo Papeleta, Jaryzqui Izquierdo y muchos más captando recursos.

*

Cuando decidimos que nos íbamos porque Ean se estaba durmiendo, salió Arnulfo Gutiérrez con un palo ¡Graaande! Como decía Mendy López.

*

Arnulfo pasó un sobre a Moisés y le dijo cuente eso y ahí estaba su aporte de RD$200,000.00 y se escuchó a Santana Martínez decir, ¡La puso amariiilliiita!

*

El sábado se hizo el teleradio maratón y aunque nos tenemos el desglose, nos dicen que anduvo por encima de los RD$3, 000,000.00.

*

Como había juego temprano en el estadio no pudimos asistir, pero nos dijeron que hubo un tremendo aporte del ministro de deportes Kelvin Cruz, así como otras personas.

*

No se puede parar, hay que continuar recaudando, hasta que la leucemia de Eran Moisés sea declarada ¡Knockout! Por Domingo Hernández.

*

SQUEEZE PLAY: Astaná es la capital de Kazajistan…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Murió don Marcelo Bermúdez, un ciudadano ejemplar y patriota…Descanse en paz, valeroso Marcelo…Oramos por la salud de Cristóbal “Toba” Tavárez…Me dice Eduardo Núñez que está malito…Muy buenos los Juegos Universitarios…Hubo calidad y masiva participación…En término individual, Vlady Guerrero Jr., fue el gran ganador…Ganó respeto como bateador, como defensa y como aglutinador…Ahora, los aficionados saben la clase de pelotero que es Vlady…Ofensiva y defensiva: Miguel Rojas y Will Smith dieron los jonrones de ganar los Dodgers…Pero, también hicieron la jugada de ganar…Si Rojas y Smith no hacen ese out, se empataba el juego, un out menos, las bases llenas….Es decir, que Pagés no iba hacer la jugada en el jardín central…Con el gane en tercera y menos de 2 outs, los jardineros iban a estar adentro, además no hacía nada con capturar la pelota, como quiera anotaba, hasta corriendo de espalda…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Los Ángeles fue la ciudad estadounidense que comenzó la tradición de construir una Villa Olímpica en 1932…Por hoy, out 27.