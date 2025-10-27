Tuto Tavárez

En esta entrega vamos a ver los jonrones que han disparado en Grandes Ligas, las combinaciones de padres e hijos dominicanos.

Dos de esos padres, como Tony Peña y Manny Mota han tenido más de un vástago que ha militado en Grandes Ligas.

Pero, comencemos con la pareja que tiene más cuadrangulares en series regulares, hasta el momento.

Se trata de los Guerrero, Vladimir padre e hijo, quienes están disfrutando la Serie Mundial frente a los Dodgers de Los Ángeles.

Vladimir padre, Miqueas para la familia, conectó 449 jonrones y el Junior, lleva 183 para un total de 632 estacazos y todavía, el sobrino de Wilton Guerrero tiene un mundo por delante.

En segundo puesto están, los Alou, Felipe con 206 para la calle y Moisés con 332 para totalizar 538.

La tercera casilla pertenece a, los Mondesí, Raúl con 274 y Adalberto con 38, para 312 y el hijo todavía activo.

El cuarto puesto lo ocupan, los Tatis de nombres Fernando, el papá con 113 y el hijo con 152, para 256, pero el fenómeno Tatis Jr., está lleno de juventud.

El quinteto lo completan, los Javier, Julián con 78 “Jayasos” y Stanley con 57 para una suma de 135.

La sexta casilla es de, los Peña, Tony el procreador con 107, Francisco con 5 y Tijei con 4, sumando 116 para la calle.

El séptimo es de, los Virgil, Osvaldo el primer dominicano en jugar en Grandes Ligas con 14 y su hijos Ozzie con 98 para totalizar 112.

Los Peña, Gerónimo y Jeremy tienen 30 y 64 para 94, con Jeremy todavía activo.

Luego están, los Mota, Manny con 31, Andy con 1 y José 0, para entre los tres sumar 32.

Los Figueroa, Bienvenido y su hijo Cole, torpedero y segunda base, jugaron brevemente en las mayores, pero no lograron depositar pelotas del otro lado de la pared.

Hubo dos parejas más de padres e hijos que jugaron en Grandes Ligas, pero lanzadores, como los Olivo, Guayubín y Gilberto (Rondón) y los Borbón de nombres Pedro.

SQUEEZE PLAY: “Si la tener que cuidar tanto, todavía no es tu mujer”, Facundo Cabral…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Julio Rodríguez va a poner grama artificial y luces leds al estadio de Loma de Cabrera…Alguien informó que el estadio se llamaba Rafael Hernández…Pero, el profesor Víctor Ortega, quien conoce bien la zona por haber impartido docencia allí, nos asegura que se llama Silvino Furcal…Silvino es el padre de Rafael Furcal…También del exlanzador zurdo Manuel Furcal (el Mayimbito)…Por cierto, propongo que los legisladores aprueben, que Mayimbe sea gentilicio de la gente de Loma de Cabrera…Me informó “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, La Hora del Deporte, de Héctor Cruz, vuelve a CDN Deportes los domingos de 11:00 a 1:00…Por hoy, out 27.