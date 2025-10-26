Tuto Tavárez

La Serie Mundial nos tiene con sentimientos encontrados, con la batalla entre Dodgers y Azulejos.

*

Es archiconocido que somos Dodger, pero resulta que en los Azulejos está Yimi García, de los míos.

*

Aunque no está activo por una operación, Yimi recibe anillo, en caso de ganar los Azulejos de Toronto.

Yimi García

*

El sábado conversamos con Yimi y nos dijo que hace dos semanas fue operado del codo.

*

Quiere llevar un anillo de Serie Mundial a Villa Trina, Moca, de donde es nativo, pero la lesión impidió que fuera el cerrador de Toronto.

*

Recordemos que Yimi García firmó un contrato por dos años y 15 millones de dólares, para ser el cerrador de los Azulejos.

*

Esto sucedió, después que regresó de una operación Tommy Jones, de la cual se recuperó satisfactoriamente.

*

Incluso, la recta de Yimi aumentó a 99 y 100 millas y sus lanzamientos rompientes estaban imbateables.

*

Este años solo pudo relevar en 22 partidos y en 21.0 entradas abanicó a 25 rivales, renglón en el cual, de por vida tiene 456 ponches en 419.0 innings.

*

Aunque hoy es adversario de los Dodgers con Toronto, tuvimos la suerte de firmar a Yimi García en 2009 para el equipo de Hollywood.

*

Debutó en Grandes Ligas en 2014 con los Dodgers y estuvo en el pasado Clásico Mundial con República Dominicana.

*

En la pelota dominicana, Yimi García pertenece a las Águilas Cibaeñas, pero nunca ha jugado en el país, principalmente por las lesiones. ¿Cómo se vería con el uniforme amarillo, chequee la foto.

*

Esperamos, que con 35 años, Yimi García, el muchacho de Villa Trina, pueda lanzar 2 o 3 temporadas más, pero lo primero es sanar de la operación.

*

SQUEEZE PLAY: Educación debiera incorporar la materia: ¿Cómo disfrutar los privilegios del anonimato?… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…¿De dónde saca Luis Polonia que él fue liceísta cuando niños?…Los niños de Pueblo Nuevo, éramos todos de las Águilas Cibaeñas por Tomás Silverio…Y después, la siguiente generación, por el propio Luis Polonia…Además, Polonia jugaba con Tito Peña que era empleado de Aguilas…Pero, cada loco con su tema…Chino Suazo vino a traer a J.C. Escarra, pero se le olvidó dejar las lluvias en Orlando…Vino a ver los juegos y no ha podido ver ni un tercio de entrada…Y se va el martes, es decir, que puede que se vaya en blanco…Buen trabajo de David Cepeda y Eladio Díaz en las transmisiones de fútbol de la LDF…Por cierto, vimos el sábado, que Moca FC empató contra Jarabacoa 1-1…Los mocanos igualaron en el minuto 56 y entonces se enfocaron en los jugadores de la montaña y no en el balón…Golpeando las anatomía y ganándose varias tarjetas amarillas y una roja…Se desenfocaron después que empataron…Este lunes se dará a conocer el Manager del Año en México…Félix Fermín debe ser finalista…El martes se dará a conocer el MVP…Deben ser finalista Robinson Canó y José Marmolejos…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Ditirambo en la antigua Grecia, era la composición poética en loor de Dionisio…Por hoy, out 27.