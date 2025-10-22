Tuto Tavárez

Este jueves es ideal para un “Throwback Thursday” (TBT), que se usa para recordar acontecimientos.

Nos alimentamos de nuestro “Wikipedia” Martín Lajara, quien hurgando en el pasado, nos envía un famoso equipo de voleibol.

Equipo de Voleibol

Se trata del Hoya del Caimito Club Social, cuando este sexteto funcionaba en la cancha de la Escuela Santiago Guzmán.

En la foto que ilustra esta entrega, vemos con el número 10 al ingeniero Manuel Estrella.

Además de voleibol el ingeniero Estrella jugó béisbol en el play de Villa Progreso y baloncesto.

Las indagaciones indican que Manuel Estrella era muy buen torpedero y muy inteligente como colocador en voleibol.

Precisamente, al lado de la Escuela Santiago Guzmán, fue construido el Liceo Ana Gloria de la Cruz, quien es la madre de Estrella.

Es conocido de todos, el inmenso aporte del ingeniero Estrella, para el desarrollo que exhibe en estos momentos el fútbol.

Estrella, hace brillar el Cibao FC, que no es un club, sino una institución con niños y jóvenes a todos los niveles, la Liga Dominicana de Fútbol y los Metros de Santiago.

Recientemente, Estrella fue nombrado por la FIFA en las comisiones permanentes, junto a José Descamps y Genald Senior Brown.

Pero, Manuel Estrella tiene la responsabilidad de presidir el próximo ceremonial del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, que será el domingo 16 de noviembre.

Veamos, quienes son los que acompañan a Estrella en la foto de finales de los 70 o principios de los 80.

Desde la izquierda de pie figuran: Martín Fernández, Marino García, José Miguel Estrella (la foto tiene una mancha del tiempo en la cara), Manuel Estrella (10) y Geovanny Cruz.

En cuclillas: Alberto Zamora (el Cubano), Rafael Beato (el Caballo), Nicolás Jiménez y Sergio Diloné (Neneo).

SQUEEZE PLAY: Líbero en un partido de voleibol, cada equipo se compone de 6 jugadores, de los cuales uno lleva una camiseta diferente para indicar que su función es defender y pasar, ya que nunca puede sacar ni jugar de atacante en la primera línea…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…El voleibol es bueno con Tito Bueno…Fue el pionero del voleibol intermunicipal en Navarrete 1974…Estuvo apoyando la versión reciente de Licey…Ganó Navarrete en femenino y Tamboril es masculino…!Qué bueno es el voleibol con Tito Bueno!…Pappy Pérez tenía para este jueves la primera entrega del Águila de la Semana, pero ha sido pospuesto por las condiciones del clima…El exboxeador Avispa Cabrera está de vacaciones en el país y Juan Bonilla es el edecán…Me recuerda el general castillo Luna, que el ingeniero que estaba en la CDE y que olvidé el apellido ayer, es Tomás Peña…Ni Danny García, que fue el contacto, recordaba el apellido…Me dicen, que el ingeniero Tomás Peña es enllave de Héctor Camacho…Pregunto, porque no conozco la respuesta…¿Puede Lidom demandar un jugador que se niegue a jugar pelota invernal?…¿Puede el equipo al que pertenezca demandar un jugador porque se niega a jugar?…Los caminos son de dos vías…La subida del Monumento, también es bajada…!Un golazo de Dorny Romero que vale una inversión segura!…Así describe un medio de Bolivia el golazo de Romero el martes…Si el tiempo lo permite Cibao FC y la Universidad O&M este jueves en el Félix Sánchez…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, un águila bicéfala aparece representada en la bandera de Albania…Por hoy, out 27.