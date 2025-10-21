Tuto Tavárez

Como lo prometido es deuda, aquí va cómo fue el proceso para poner las luces en el estadio de la ACDS y jugar de noche.

Pappy Pérez se apoyo en Danny García, cuando todavía era un “Bebé“, para que gestionara en la CDE la colocación de los postes.

No recuerdo el apellido, pero Danny habló con un señor llamado Tomás, se sembraron los postes y el cableado, pero faltaban las bombillas.

Entonces, entra en escena, el Líder, Papo Cruz quien era el Director Provincial de Deportes. (Todavía no existía el cargo de viceministro).

El ministro de deportes, en ese momento, era Cuqui Torres y Papo hizo un viaje a la capital, buscando algunas cosas para Santiago.

En esos días, habían cambiado las luces del estadio Quisqueya y las viejas estaban en un almacén en Sedefir.

Papo Cruz viene a Santiago y me dice: “Líder, vamos para Sedefir que vamos a conseguir las luces del estadio para softbol”.

Nos fuimos y Papo le planteó la situación a Cuqui, quien titubeo y dijo que hicieran un presupuesto.

Pero, el Líder era un zorro y le dijo: “Las luces que necesitamos están tirada en un almacén, eso no cuesta nada”.

El señor Torres prometió enviarla a Santiago, pero Papo le dijo que no, que nosotros nos las llevamos ese mismo día y así fue. El Líder contrató una camioneta que las trajo.

Se instalaron las luces y para la inauguración formamos dos equipos de cronistas deportivos, que Carlos Manuel Estrella, nos sugirió que se llamaran Alumbrados e Iluminados.

Ese día, se bautizó el estadio de la ACDS con el nombre de César Delmonte y Consuegra.

La cabina de transmisión se le puso el nombre de Papi Pimentel y el dogout de primer Domingo Saint-Hilaire y el de tercera Juan Mendoza.

Y así, gracias a que Papo Cruz era un hombre activo y práctico, llegó la luz, aunque después se robaron los cables.

SQUEEZE PLAY: “El señor dijo así/Tengamos la luz/Y el mundo se iluminó”, así comienza la canción Palabras de Niní Cáffaro, que es mi favorita y una vez se lo comenté y me dijo: “También era la de Maximiliano Gómez, el Moreno”…Los genios coinciden, jejeje….¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Uno no lo cree, pero perdieron los Granjeros…Y ni siquiera fueron subcampeones…La final fue Mineros de Bonao y Puerto Plata, ganando la gente del Torito, Héctor Acosta…Siguen llegando los refuerzos de las Águilas…Llegó Fernando Rodríguez…Paquete Fernández y Dalila Minaya tienen unos días por aquí…También, Benito Mendoza amargado por el fracaso de los Yankees…Otro que está en su natal Santiago, es Rafael “Chino” Suazo…Andrés García, el actor que lee comerciales en la cadena de las Águilas, huye del frío neoyorkino…Gracias a Grisbel Medina por el fino presente y sus atenciones de primera…Cuando el calor pedíamos lluvias…Ahora que paren las lluvias…Eso me recuerda Antonio Bautista en la Academia de los Dodgers…Si alguien decía: ¡Qué calor, debiera llover!…O ¡Cuántas lluvias que salga el sol!…Decía Antonio Bautista: “Deje a Dios que dirija eso, tiene millones de años dirigiendo”…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, si alguien se muere por comer una seta envenenada por error, el forense dirá que ha sufrido una intoxicación, no envenenamiento…Por hoy, out 27.