Tuto Tavárez

Lo que harán las Águilas Cibaeñas este miércoles en la presentación de su equipo, marcará un antes y un después.

*

No será la tradicional rueda de prensa, donde se hablan de los planes, se dice que vamos a ser campeones y ya.

*

Será una Cumbre de Leyendas Aguiluchas, comenzando en el Inning 0, hasta completar un juego de 9 entradas.

*

No podemos avanzar lo que se vivirá este miércoles en el Centro de Convención UTESA, pero podemos asegurar que será histórico.

*

Aunque es un evento para miembros de la crónica deportiva y medios invitados, hay una opción para que otras personas puedan participar.

*

Se estará vendiendo en la entrada, primera planta, la camiseta número 1 que utilizó Miguel Diloné con las Águilas Cibaeñas y a la vez, la compra servirá de entrada.

*

El costo es de RD$5,400.00 y lo recaudado será donado a Acción Callera, organización de Servicios Sociales de Santiago.

*

Como dice un anuncio por ahí, contribuir y tener la camiseta de Miguel Diloné, “No tiene precio”.

*

Enlace eso, con el juego del viernes a la 1:00 de la tarde, entre Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas.

*

Es el encuentro que por más de 4 décadas, viene organizando el Club Rotario Santiago Gurabito.

*

Su mayor importancia es, que lo recaudado por entrada, transmisiones por radio y televisión, se destina a una obra de bien social.

*

Esta vez será para construir dos acueductos, uno en Yaroa y el otro en Gurabito de Yaroa.

*

Esas comunidades, todavía cargan agua en las cabezas, en latas desde los ríos y arroyos cercanos y muchas veces por caminos escabrosos.

*

Ah, una parte del producido, también se destina a la donación de vacunas contra el polio.

*

Esas son las Águilas Cibaeñas, cercanas a las comunidades y solidarias con los males del prójimo.

*

SQUEEZE PLAY: Bill Russell es el jugador de la NBA con más anillos, un total de 11 y los ganó con Boston Celtics…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Quiero hacer un reconocimiento al cronista Franklin Martínez, de Puerto Plata…A pesar de la distancia, lo veo desde el primer día en los entrenamientos de las Águilas Cibaeñas…Eso es esforzarse por buscar informaciones para su medio…Héctor Cepín no pudo asistir a la Premiación de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS)…Cepín, acostumbrado a jartarse de quipes, se comió unos camarones y se intoxicó…Me gustó el traje verde del Súper Profe, porque el próximo año lo puede repetir y nadie se dará cuenta, porque al madurar, será amarillo…Los Gigantes del Cibao tienen al Rayo Sirí, pero ahora las Águilas contrataron a Oscar Rayo…Solo falta Relámpago Hernández…Genial el reconocimiento que hizo a la ACDS a Kevin Cabral…Fue el palo más largo en la premiación de Américo Cabrera…Mañana ampliaremos sobre la premiación…Ah, ya tengo el libro de Kevin Cabral y Rolando Guante, Pioneros y Proezas de Dominicanos en Grandes Ligas… Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, una colilla de cigarrillo puede llegar a contaminar hasta 500 litros de agua…Por hoy, out 27.