Tuto Tavárez

Llegó octubre y con él se activa la pelota dominicana, que comienza el 15, dedicado al inmortal de Cooperstown Juan Marichal.

*

En algún momento de la temporada, las esquinas, como dice la salsa, de las Águilas Cibaeñas, podrían ser de AA.

*

Sí, porque en la esquina derecha podría estar Aderlin Rodríguez y en la esquina izquierda Andretty Cordero.

*

Los dos, Aderlin y Andretty, vienen de tener una extraordinaria temporada en la Liga Mexicana de Béisbol.

*

Aderlin, quien fue el MVP de la temporada pasada en Lidom, fue el líder de cuadrangulares con 35.

*

Andretty, fue el líder en carreras impulsadas con la friolera de 100 compañeros llevados al plato.

*

Entre Aderlin, Andretty y Yadiel Hernández hubo una cerrada batalla por el liderato de impulsadas, llegando a la última serie igualados con 96.

*

Andretty también tuvo una cerrada batalla por el liderato en hits, que perdió por uno, 142 a 141 del conocido Hadold Ramírez, pero el dominicano con 12 turnos menos.

*

Aderlin Rodríguez: Con los Bravos de León y los Toros de Tijuana, sumó 89 juegos, con 375 turnos, pegó 126 hits para promedio de 326, máximo jonronero con 35, 30 dobles, 96 impulsadas, 80 anotadas y tuvo de 1-1 en bases robadas.

*

Andretty Cordero: Con los Rieleros de Aguascalientes, actuó en 91 partidos, con 383 turnos oficiales, conectó 141 imparables, para promedio de 368, 22 estacazos volaron la cerca, 27 fueron dobles, anotó 68 y fue el único jugador de la liga con 100 vueltas remolcadas.

*

El exaguilucho Yadiel Hernández bateó de 335-114 para promedio de 340, con 26 jonrones, segundo en impulsadas empatados con Aderlin con 96 y 75 anotadas.

*

Otro exaguilucho Harold Ramírez fue el máximo hiteador con 142 en 395 chances, con 9 cuadrangulares, 21 dobles, anotó 51 y remolcó 90.

*

SQUEEZE PLAY: El científico Carl Sagan nos dejó la frase: El universo es todo lo que es, lo que fue o lo que será…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Lamentamos el fallecimiento de Kathy Pascual, hermana de los merengueros típicos, Fidelina y Agapito Pascual…Conocí a Kathy cuando tenía un programa en Súper TV 55 y era una dama decente y solidaria…EPD…Ayer, publicamos la lista de los nominados a los Premios Luis Luque y alguien me preguntó, ¿Quiénes tú crees que faltan?…Es difícil nominarlos a todos, pero ahí van algunos nombres…Entre los comentaristas Kevin Cabral y Martín Lajara…Narrador Carlos Manuel Estrella…En radio, Fellito Ortiz ¡Anoche! Y Osvaldo Matías…En televisión Abel Rojas…En los programas semanales, Opinión Deportiva, Fellito, Jesús Mata y Elián Ortiz…En periódico Digital, Momento Deportivo, Héctor García y Franklin Fernández…Cronista Militante Judith Hernández y Franklin Peralta…Y, aunque lo dejó de último, no es último de nadie, Moisés Peña…El popular Melquiel es un gran trabajador y transmiten por su plataforma muchísimos eventos, incluyendo los torneos de Baloncesto Superiores de Tamboril y Villa González…Se me pueden quedar algunos, porque cuando uno tiene más de 30 años, se le olvidan las cosas…¿Quién vaticinó que Geraldo Perdomo iba a conectar 20 jonrones y remolcar 100 carreras este año en Grandes Ligas?…Solo uno lo dijo, NADIE…A propósito del Grand Thomás el sábado en Puerto Plata, me contaba ¨Mi Bola de Cristal Empañada”, que el pitch and putt es otra forma muy popular de disfrutar el golf y una buena manera de iniciarse en este deporte. La diferencia principal con el golf es que en el pitch and putt los 18 hoyos del campo, tienen el mismo par, es decir, se tiene que completar con el mismo número de golpes y el máximo es de tres golpes…Por hoy, out 27.