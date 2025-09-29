Tuto Tavárez

La Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), tiene 88 años de fundada, el 3 de febrero de 1937.

Pero, fue en 1964, hace 61 años, que comenzó a premiar los mejores atletas de Santiago.

Luego de aquella primera premiación, donde se entregó un trofeo a Oscar “Caballo” Ureña, se agregaron atletas de todas las disciplinas deportivas.

Además, se anexaron los Premios Luis Luque, para reconocer las labores de los cronistas deportivos en todos los reglones.

La ACDS ha pasado por momento de vacas gordas y por momentos de vacas flacas, términos que se utilizan para referirse a abundancias y carencias.

Queremos reconocer el gran trabajo que ha hecho Américo Cabrera y su equipo directivo, en estos tiempos de vacas flacas.

Y decimos vacas flacas, porque anteriormente las empresas del Grupo León Jimenes, cubrían prácticamente todas las actividades.

Pero, ahora Américo tiene que romper brazos, literalmente, para montar la premiación y cumplir con otros compromisos propios de la institución.

No sabemos cómo Américo se la ingenia, pero ha mantenido las principales actividades, como la premiación, el encuentro navideño y la cita cada 11 de enero en el Mausoleo de la 30 de Marzo.

Incluso, en la Asamblea del pasado domingo 21, Américo informó que para la premiación pasada, la anterior administración de Banreservas, acordó aportar 600 mil pesos, que todavía no han llegado.

Por suerte, el ministro de deportes, Kelvin Cruz ha sido un gran soporte de las actividades de las ACDS y fue clave en el remozamiento del local Domingo Saint-Hilaire.

Se informó que el actual administrador del Banreservas, Leonardo Aguilera había aprobado 450 mil pesos para la próxima premiación.

También, se consiguió que además de los tradicionales, este año entre la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos.

Los Premio a los Atleta de Santiago y cronistas deportivos serán el próximo día 6, es decir, el lunes y de los nominados hablaremos en una próxima entrega.

SQUEEZE PLAY: Marzo es el mes de los fatídicos idus en que se perpetró el asesinato de Julio César…¿Falta mucho para el 27 de febrero¿…Lamentamos el fallecimiento de la madre del deportista David Muñoz…Que Dios la acoja en su reino…Suspendieron los juegos de baloncesto, bajo techo, por lluvias…Los partidos de fútbol, al aire libre, no se suspendieron…Fellito y Baldayac se van a burlar, pero Apolinar lo va a justificar…Los Mets de New York perdieron por Juan Soto…Soto nació en 1998 y la última vez que los Mets ganaron la Serie Mundial fue en 1986…Le faltaban 12 años para nacer…Y con su presencia en el equipo, rompieron récord de asistencias y de ventas…Lo único que hizo fue, pegar 152 hits, 43 jonrones, impulsar 105 carreras, anotar 120, robarse 38 bases, etc…Por cierto, ahora hay muchas personas opinando de la transición de Juan Soto de lanzador a bateador…Tenemos una historia diferentes, pero, quien nos la contó, que fue Rudy Disla, ya está muerto…Pero, los indicados para hablar de eso, por la versión que tenemos son, José Canó, Juan Núñez Nepomuceno y el mismo Juan Soto…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, amarillar, amarillecer y amarillecear son sinónimos de amarillo…Por hoy, out 27.