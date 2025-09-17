Tuto Tavárez

Un sofocante calor y un ardiente sol dan un escenario propicio de playas veraniegas, con arena, brisa y agua salada.

Con esas combinaciones, hoy hablaremos de 6 deportes o juegos de playa, que se practican en verano y que son ideales para el clima que estamos teniendo en la República Dominicana.

Voleibol: Es olímpico desde Atlanta 96, en sus versiones profesionales se enfrentan dos jugadores por equipo. La popularidad de este se pone de manifiesto en nuestras playas, donde amigos y familiares, se enfrentan a uno y otro lado de la red.

Ultimate: Deporte jugado 5 contra 5 con un disco volador o frisbee, y cuyo objetivo es marcar goles, interceptar el frisbee lanzado por el equipo contrario. Generalmente los partidos se juegan a 13 goles. Es un deporte auto-arbitrado y de no contacto.

Las Palas: En sus versiones más básicas, enfrenta a dos jugadores, normalmente en la orilla del mar y con la única intención de divertirse. También pueden jugarse torneos más profesionales en lo que se delimita el campo, se pone una red en los jugadores y estos usan unas palas de calidad.

Spikeball: Se trata de un deporte de playa reciente, que se juega en equipos de dos, con una pequeña red redonda y una pelota. Las reglas de este deporte son similares a las del voleibol. Cada equipo puede tocar la bola tres veces y los partidos se juegan a sets al mejor de 11, 15 o 21.

Fútbol: Este deporte que ha pasado de ser una diversión a profesionalizarse, enfrenta a 5 jugadores en 3 periodos de 12 minutos. Muchos exjugadores profesionales se han pasado al fútbol de playa.

Petanca: Se puede jugar en la playa o en una pista adecuada. Y aunque muchas veces lo relacionamos con los jubilados, lo practica gente de todas las edades. Es un juego nacido en Francia a principios del siglo XX. Su objetivo es lanzar nuestras dos bolas lo más cerca posibles del boliche. Se puede jugar uno contra uno o en equipo.

SQUEEZE PLAY: Momento Mori: Locución latina que significa “Recuerda que morirá”…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Rafael Octavio Castillo disfruta esas alocuciones latinas…Por cierto, nos dice Castillo que José Clase tiene el Campo Las Aromas como una alfombra verde para el Grand Thomás celebrity Classic de Golf que será el 11 de octubre en Santiago…Comienza el sábado en Punta Cana y sigue el 4 de octubre en Playa Dorada, Puerto Plata…Hay un foursome que integran, Leo Sánchez, José Miguel Minier, el ingeniero Manuel Estrella y Paolo Modolo, participarán en el Grand Thomás, porque es clasificatoria para el Torneo de Augusta…En Augusta dan una chaqueta verde, en el Grand Thomas hay que dar una chaqueta amarilla como las Águilas o naranja como el Cibao FC…Robinson Canó dice que no vuelve y los jugadores de los Diablos Rojos dicen que si…Corrió la voz de que Alberto Rodríguez estaba en las prácticas de las Águilas en el estadio Cibao…Ruperto Ruck salió endiablao, perdón, embalao para el estadio, porque allí estaba su jefe…Cuando llegó y preguntó por Alberto Rodríguez, le dijeron, “Míralo bateando”…No era Alberto Rodríguez de INEFI, sino el jardinero aguilucho…Dice Maro Vásquez que hay que calcular los hijos que Luis Polonia disparó con los Granjeros de Moca…Y que por poco, Polonia es el único dominicano con 1000 hits en Grandes Ligas y 1000 en Lidom…y eso, que no se están contando lo que disparó con pelota de goma en la calle Doctor Alejandro Llenas, de Pueblo Nuevo, donde si la bola caía en el patio de una casa era “trile”…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, la última cena de Leonardo da Vinci está pintada en una pared, no en lienzo con soporte…Por hoy, out 27.