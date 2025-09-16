Tuto Tavárez

¡El Endiablao va a hacer un bullpen!

*

Era la principal expectativa en el Early Camp de las Águilas Cibaeñas, este martes en el estadio Cibao.

*

Todos, jugadores, cuerpo técnico, directivos y fanáticos, esperaban con ansias el momento.

*

El Endiablao

Quienes estaban en las gradas se acercaron al bullpen, incluyendo parte del staff de Operaciones de Béisbol.

*

El Endiablao, comenzó a soltar el brazo y cuando hizo seña de que estaba ready, el mascotín de Sopita Uceta, parecía desprender un sonido como de un trueno.

*

Pero, ¿Quién es este personaje con apodo diabólico que despertó tanto interés en las prácticas aguiluchas?

*

Es, Jean Carlos Henríquez, un trotamundos que ha lanzado en maravillosos estadios, como en terrenos inhóspitos.

*

Su brazo es calificado de goma, siempre dispuesto a subir a la lomita, sin dolencia ni descanso.

*

Jean Carlos fue firmado a los 21 años por los Rays Tampa Bay y jugó dos años en ligas menores, con marca de 2-5 y 4.40 de efectividad, ponchando 44 en 57.1 de entradas.

*

Después jugó Liga Independiente en Canadá y regresó al país, donde dice presente donde lo llaman.

*

Ha lanzado en San José de las Matas, con Cienfuegos en Santiago, los Granjeros de Moca en la Liga de Verano y todo el país.

*

Este año, fue colocado en el Draft de Novatos de Lidom y las Águilas lo tomaron en el pick número 13.

*

El Endiablado tiene su propia regla en el béisbol, “cuando el manager me necesita, ahí estoy yo”. Un brazo de todos los días.

*

Jean Carlos Henríquez nació el 23 de julio de 1993, en San Francisco de Macorís, es decir, 32 años y es recomendable que los jugadores rivales lleven su crucifijo, porque el Endiablao va con su tridente.

*

SQUEEZE PLAY: Endiablao es una forma coloquial de endiablado, que significa muy perverso, malo o nocivo…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Félix Fermín, quien dirige el año entero en México sale este miércoles hacia tierra azteca…Marileidy Paulino casi frenó llegando a la meta…Por poco no clasifica, después de dominar por completo…Pero, solo ella sabrá la razón por la que disminuyó…Es fácil por televisión, pero hay que ponerse en sus zapatillas…Jarabacoa FC tiene un jugador que se llama Martiniano Sueldo…¿Cuál será el sueldo de Sueldo?…El jugador favorito de Raffy Pichardo también es de Jarabacoa FC, Cherif Merlano…¿De dónde sacan los técnicos de fútbol que el marcador más engañoso es el 2-0?…Yo prefiero estar ganando 2-0 y no 1-0…Cibao FC sigue siendo el club número 1 del Caribe…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, los Premios Atleta del Año de la ACDS y los Premios Luis Luque serán el 6 de octubre en el Centro de Convenciones de UTESA. Américo Celado pasó la prueba con la ACD, la presión ahora es para el otro Américo, Cabrera…Por hoy, out 27.