Después de mostrar sus cualidades de bateador, corredor y defensa es llamado a la Selección Nacional, de la cual no se apartó jamás.

*

En 1971 vistió el uniforme dominicano en el Campeonato Mundial de Béisbol, celebrado en La Habana, Cuba y se llevó el liderato de bateo con elevado promedio de 386 y fue seleccionado el mejor segunda base.

*

El presidente de Cuba Fidel Castro bajó al terreno a felicitar a Germosén y le dijo: “Nunca he visto un segunda base como usted, no se venda como las reses cuando vayan los scouts norteamericanos”.

*

JUAN ES APODO: Aunque ha pasado a la historia con el nombre de Juan, este es un apodo, ya que su nombre es Luis Tomás Germosén Henríquez.

*

Una cosa que Germosén lamenta es no haber jugado nunca con el equipo del municipio de Tamboril, por lo que no puede decir que fue profeta en su tierra.

*

Sus momentos más difíciles fueron cuando tenía que ir con otro equipo a jugar contra Tamboril en el mismo municipio.

*

En Santiago, además de La Aurora fue campeón con el equipo Bermúdez, PUCMM, y el Club Félix Benjamín Marte.

*

En la actualidad, Germosén reside en la ciudad de Nueva York junto a su compañera Mercedes Capellán, con quien ha procreado ocho hijos

*

Juan Germosén fue velado en la Funeraria San Rafael, del municipio de Tamboril, donde nació el 16 de septiembre de 1951. Este mes cumpliría 74 años.

*

Fue llevado al estadio de Nevesa, el cual llevaba su nombre, como un reconocimiento a su grandeza como jugador de béisbol amateur.

*

En horas de la tarde del lunes, Germosén fue sepultado en el cementerio municipal de Tamboril.

*

Varios excompañeros del béisbol, incluyendo su sobrino Milton Germosén y personas que lo conocieron, dieron el último adiós a Luis Tomás Germosén (Juan), con los rostros compungidos.

*

