Tuto Tavárez

Vamos a compartir la semblanza de Chilote Llenas leída el pasado domingo en el VIII Encuentro de Genealogía Gurabera, en el Club Atlético Mambuiche.

*

Winston Enriquillo Llenas Dávila, conocido con cariño como “Chilote Llenas”, es una de las figuras más emblemáticas del béisbol dominicano y un orgullo de Gurabo, Santiago y toda la República Dominicana.

*

Nació en la ciudad de Santiago, hijo de Antonio Llenas Díaz y Magda Aracelis Dávila, quienes le inculcaron los valores de la educación, la disciplina y la humildad.

*

Contrajo matrimonio con la distinguida dama santiaguera Cecilia Lajud Marín, formando una familia ejemplar con sus hijos Magda Aracelis, Wendy Jesmin, Katiuska y Yamel Stephanie, y nietos que prolongan su legado.

*

Desde niño mostró cualidades excepcionales como estudiante y atleta, cualidades que lo llevaron a brillar en el béisbol. Su vida estuvo siempre ligada a su familia y a Gurabo, donde compartió con sus hermanos y se forjó en un entorno de afecto y compromiso.

*

Su tío Rafael Llenas Díaz ya se había destacado en el béisbol, y con ese ejemplo, Chilote inició una carrera que lo convertiría en leyenda. Con las Águilas Cibaeñas vivió una de las trayectorias más largas y gloriosas del béisbol profesional dominicano. Primero como jugador, alcanzó récords memorables y el reconocimiento del público. Más tarde, como dirigente, fue gerente general, administrador, presidente y presidente Ad Vitam del equipo, conquistando múltiples coronas y dejando una huella indeleble en la historia del club.

*

Su talento trascendió fronteras, participando en las Grandes Ligas (MLB), en el béisbol mexicano y en el béisbol japonés, siempre cosechando respeto y admiración.

*

Su grandeza fue reconocida al ser exaltado en el Salón de la Fama del Béisbol Dominicano, el Salón de la Fama del Béisbol del Caribe y como gloria del deporte en la Ciudad de Santiago.

*

A pesar de sus innumerables logros, Chilote se mantuvo fiel a la humildad y a la sencillez que caracterizan a los grandes hombres.

*

Su vida familiar y comunitaria también es testimonio de su grandeza. Hijo y nieto de familias de profundas raíces en Gurabo, descendiente de reconocidos líderes locales como Enrique Llenas Domínguez, Mercedes Díaz Andreu, José Ramón Domínguez de León, Ana Rosa Gómez Méndez y Santiago “Chago” Díaz Jiménez, Chilote llevó siempre con orgullo esa herencia de dignidad, servicio y compromiso social.

*

Más que un deportista, Winston Enriquillo “Chilote” Llenas Dávila es un ejemplo de vida.

*

Su nombre quedará grabado en la memoria nacional no solo como un ícono del béisbol, sino como un hombre íntegro, familiar, comunitario y referente de humildad y grandeza.

*

Winston “Chilote” Llenas Dávila: Orgullo de Gurabo, de Santiago, de la República Dominicana y de todos los que amamos el béisbol.

*

