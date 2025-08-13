Tuto Tavárez

El debut como árbitra de la dama Jen Pawol, fue una de las noticias más comentadas la semana pasada.

*

Pawol, pasó a la historia como la primera mujer que toma decisiones en un terreno de juego de Grandes Ligas.

*

Pero, ¿Sabían ustedes amables lectores, que en Colombia hay un árbitro de béisbol de 7 años y 3 hermanas trillizas árbitras de fútbol?

*

Créalo, el niño se llama Milan Alfonso Meneses y las hermanas son las trillizas Vásquez Franco.

*

Aunque a Milan lo señalan como el árbitro más joven de Colombia, nosotros diríamos que del mundo.

*

Porque, a esa edad, en cualquier parte del mundo, los niños están pensando en jugar, no en arbitrar.

*

Milan hace las dos cosas, juega béisbol para divertirse y actúa como juez, con un gran carácter.

*

Está aprendiendo los secretos del arbitraje desde que tenía 3 años, es decir, que su experiencia es de 4.

*

Milan Alfonso Meneses jugó en el Torneo Nacional Sub-8 y tuvo una excelente actuación.

*

En 8 juegos que participó, tuvo 15 turnos, con 6 hits para promedio de 400, remolcó 6 carreras, anotó 2 y uno de su batazo fue triple. Aspira arbitrar en Grandes Ligas.

*

Las trillizas son, Manuela, Diana Isabel y María Camila Vásquez Franco, quienes incursionaron como árbitras de fútbol esperando ser reconocida por la FIFA.

*

Comenzaron su carrera en 2018, inspiradas por su padre, que también fue árbitro.

*

Diana Isabel y Manuela se desempeñan como juezas centrales, mientras que María Camila es asistente.

*

María Camila fue la primera en debutar en la Liga Femenina de Colombia en el 2022 y un año después lo hicieron Diana Isabel y Manuel en la Liga Betplay Femenina.

*

SQUEEZE PLAY: Arbitra es la forma correcta para el femenino según la RAE, ya que árbitro es un sustantivo masculino…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…El domingo será el encuentro de los jugadores del equipo de softbol los Trúbalos…Será en el Club Amaprosan, donde habrá un pasadía de apaga y vámonos…Unos Trúbalos vendrán de fuera y otros están aquí…El Trúbalo Mayor, Salvador Sánchez confirmó…El Trúbalo mayor en el terreno es el Gomero, Guarionex Vásquez…Nene Olivares ya compró el ticket de viaje…Allá nos juntaremos los dos Bienvenido Tavárez…William Valdez nos pide los números de Wilmer Difó en México…Difó, quien es primo de Richie Hernández, bateó de 281-79 para 281 de promedio…Conectó 2 jonrones, un triple, 12 dobles, impulsó 29 carreras, anotó 45 y se robó 7 bases en 8 intentos…Escribió mi primo mocano…Que Moca FC ganó con un contunden 0-1 a Cibao FC…Pero perdió por una sorpresa con un pírrico 0-1 de Jarabacoa FC…Mi primo es único…¿Qué cómo se llama?…No, no diré, la sangre es la sangre, es mi primo por los Paulino…Atención Chilo Paulino, dice Elvis Toribio que Pichí Almonte le quitó un hit en el juego de los 50 años de Ferretería Lara y Tito Peña…Luis Liz se queja que Pichí no le puso un doble que le dio a Che Ventura…Si no me enseña el video, no lo creo…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, la Pipa de Kif es un libro de poemas de Ramón Del Valle Inclán…Por hoy, out 27.