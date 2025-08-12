Tuto Tavárez

En el año 1975, hace 50 años, medio siglo, en Santiago se jugaba béisbol amateur del duro.

*

Conversando con el general (r), Pablo Castillo Luna, nos recordaba aquel año, él y un grupo de jugadores que fueron sus compañeros debutaron.

*

Algunos de esos jugadores, lograron dar el salto al profesionalismo, algo que no era fácil en ese tiempo.

*

Castillo Luna

Del grupo que recuerda Castillo Luna, el que más lejos llegó fue Domingo Ramos, que estuvo en el glamour de las Grandes Ligas.

*

Además, Ramos fue un productivo jugador de la pelota otoño invernal de República Dominicana.

*

Otro que jugó profesional fue Virgilio Silverio (Chiqui), que siendo de Pueblo Nuevo, fuimos amigos un tiempo, hasta que desapareció allende los mares.

*

También, fue firmado para el profesionalismo el jardinero José “Chepe” Rodríguez, quien después entrenaba jóvenes y quien falleció hace unos años.

*

La pareja de hermano Papi y Julio Marte Simé. El primero llegó a jugar algunos partidos con las Águilas Cibaeñas y en la actualidad tiene una tienda de placas y trofeos.

*

Julio se hizo doctor, después que dejó el béisbol, siendo una persona muy humanitaria, pero murió joven.

*

Otros que eran buenos peloteros, pero no firmaron, fueron Sixto Arias y Fran Méndez, creo que le decían “Guachupa” y ambos eran terceras bases.

*

Nos recuerda Castillo Luna a Rafael Ruiz (el Sordo), Eugenio Pérez (me parece era torpedero).

*

Otros nombres son, Kiko Marichal, Leo Román y un bateador que era un garrote, Roberto Minier.

*

Esos jugadores debutaron en ese año 1975, cuando Aníbal Medina era el presidente de la Asociación de Béisbol de Santiago.

*

Recordar es vivir, aunque de ese béisbol, ya no queda ni la sombra.

*

SQUEEZE PLAY: Modo vivendi: Expresión latina que significa literalmente modo de vida…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Hablando de béisbol amateur, este martes 12 está de cumpleaños Francisco “Chino” Ramos…El Chino fue tremendo receptor…Eduardo Núñez siempre atento a los amigos que cumpleaños…Piñao Ortiz, el más grande receptor amateur del país, cree que 11 de Enero es un merecido nombre para agregar al estadio Cibao…Nos dice Ernesto Rosario, que quien bautizó a Frank Flete como “Chilote Vacío” fue el jugador Elián Herrera…Cuenta que Elián preguntó por Chilote y le dijeron míralo ahí, señalando a Chilote Flete…”Ese es Chilote Vacío y yo busco a Chilote Llenas”, dijo Elián…En la tragedia del Jet Set murieron dos peloteros, Octavio Dotel y Tony Blanco, pero la Federación Nacional de Peloteros (FENAPEPRO), no ha dicho ni esta boca es mía…El exbaloncestista Mon Meléndez, extraña que nadie quiere serrucharle el swaper a los Mellos Cruz…Medio siglo mapeando en el tabloncillo de la Arena del Cibao y nadie aspira a reemplazarlos…Había que ver a Robinson Canó en el Clásico Mundial de Béisbol cuando ganamos invictos…Canó fue un aglutinador, además de lo que aportaba como jugador…De eso puede hablar el manager Tony Peña…Por eso, entendemos que para el próximo Clásico, Canó debe ir en el rol que él elija…Si es como jugador, ahí están sus números en México que son de MVP…Canó fue líder en dobles con 32…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, REM es una de las fases del sueño, en español se llama MOR, Movimiento Ocular Rápido…Por hoy, out 27.