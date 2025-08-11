Tuto Tavárez

La expresión de que “el gato tiene siete vidas” se usa para describir la gran capacidad de resistencia de los felinos, especialmente para sobrevivir a caídas y situaciones peligrosas.

*

Aunque en algunas culturas anglosajonas se dice que son nueve las vidas que tienen los gatos.

*

Lo cierto es, que lo sucedido con Félix Fermín (el Gato), hace pensar que este mito a veces tiene apariencia de real.

*

La Liga Mexicana de Béisbol tiene dos Zonas, Norte y Sur, cada una con 10 equipos, es decir, 20 en total.

*

Fermín sobrevivió a un gran movimiento de managers que hubo en la pelota mexicana, donde fueron removidos 19 managers y algunos equipos cambiaron hasta dos veces.

*

El Gato logró clasificar a los Tecos de Dos Laredos en la Zona Norte, ocupando la cuarta posición con marca de 51-42.

*

El equipo binacional está en los playoffs jugando contra los Acereros de Moncloa, que terminaron tercero.

*

Entre los managers que fueron cesanteados estuvieron los dominicanos José Offerman, Ronny Paulino y Ramón Santiago.

*

Sin embargo, Miguel Tejada que llegó como “pasajero” de la guagua, asistente en los Bravos de León, terminó conduciendo el autobús.

*

Tejada fue puesto en el cargo de manager por Matías Carillo, aunque no pudo clasificarlo y terminó octavo en la Zona Sur con 40-50.

*

Caliente cesanteó al dominicano Ronny Paulino y en su lugar pusieron a Ramón Orantes.

*

Los Conspiradores dieron de baja al experimentado José Offerman, quien fue Manager del Año en 2024 y en su lugar pusieron a Dan Firova. Pero el 24 de julio Unión Laguna anunció la contratación del quisqueyano y está en playoffs.

*

Los Leones de Yucatán quitaron el timón al quisqueyano Ramón Santiago y en su lugar pusieron a Oswaldo Morejón.

*

Además de Félix Fermín, los otros sobrevivientes fueron, Roberto Kelly (Sultanes), Lorenzo Bundy (Diablos), Oscar Robles (Toros) y Benjamín Gil (Charros).

*

SQUEEZE PLAY: Mitifica es rodear de extraordinaria estima determinadas teorías, personas o sucesos…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Salcedo debutó con una goleada 6-0 sobre Atlético San Cristóbal…Me gustaría que Moca FC gane 6-0 para darme banquete leyendo a mi primo…La grandilocuencia estaría en su máximo nivel…”Moca FC ganó con un CONTUNDENTE 0-1”, escribió mi querido primo…!Hey! El doctor Milton Ray Guevara no es un improvisado en fútbol…Vimos una entrevista que le hizo Jorge Rolando Bauger y el hombre sabe tanto de fútbol como de leyes…Aprendió fútbol cuando estudiaba en Francia…Además, Ray Guevara tiene la mente nítida y recuerda todo lo vivido…En la celebración de los 50 años del equipo Ferretería Lara hubo muchos récords…Chilote Vacío, así dicen a Frank Flete, para diferenciarlo de Chilote Llenas, anotó 3 veces sin batear en una entrada…Corrió de emergente por tres jugadores en la misma entrada y anotó las 3 veces…Víctor Almonte, el popular Dion James está enteró…Otro hecho raro, fue que corriendo Juan López en tercera y Mickey Sosa en segunda, con hit al central anotó primero el de segunda, después pasó López y Oscar Almonte ni se enteró o se hizo que no vio…Continuará…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Goliat medía 238 centímetros…Por hoy, out 27.