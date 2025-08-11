Publicidad
Banco Popular
Close Menu
Subscribe
Deporte

Pica y se Extiende

El JacagueroPor 8 Mins Read
Felix y Miguel eljacaguero
Félix y Miguel

Tuto Tavárez

Altice

La expresión de que “el gato tiene siete vidas” se usa para describir la gran capacidad de resistencia de los felinos, especialmente para sobrevivir a caídas y situaciones peligrosas.

                                                                       *

Aunque en algunas culturas anglosajonas se dice que son nueve las vidas que tienen los gatos.

                                                                       *

Lo cierto es, que lo sucedido con Félix Fermín (el Gato), hace pensar que  este mito a veces tiene apariencia de real.

                                                                       *

La Liga Mexicana de Béisbol tiene dos Zonas, Norte y Sur, cada una con 10 equipos, es decir, 20 en total.

                                                                       *

Fermín sobrevivió a un gran movimiento de managers que hubo en la pelota mexicana, donde fueron removidos 19 managers y algunos equipos cambiaron hasta dos veces.

                                                                       *

El Gato logró clasificar a los Tecos de Dos Laredos en la Zona Norte, ocupando la cuarta posición con marca de 51-42.

                                                                       *

El equipo binacional está en los playoffs jugando contra los Acereros de Moncloa, que terminaron tercero.

                                                                       *

Entre los managers que fueron cesanteados estuvieron los dominicanos José Offerman, Ronny Paulino y Ramón Santiago.

Más:  Cómo Prevenir y Tratar las Picaduras de Insectos: Pica y se Extiende

                                                                       *

Sin embargo, Miguel Tejada que llegó como “pasajero” de la guagua, asistente en los Bravos de León, terminó conduciendo el autobús.

                                                                       *

Tejada fue puesto en el cargo de manager por Matías Carillo, aunque no pudo clasificarlo y terminó octavo en la Zona Sur con 40-50.

                                                                       *

Caliente cesanteó al dominicano Ronny Paulino y en su lugar pusieron a Ramón Orantes.

                                                                       *

Los Conspiradores dieron de baja al experimentado José Offerman, quien fue Manager del Año en 2024 y en su lugar pusieron a Dan Firova. Pero el 24 de julio Unión Laguna anunció la contratación del quisqueyano y está en playoffs.

                                                                       *

Los Leones de Yucatán quitaron el timón al quisqueyano Ramón Santiago y en su lugar pusieron a  Oswaldo Morejón.

                                                                       *

Además de Félix Fermín, los otros sobrevivientes fueron, Roberto Kelly (Sultanes), Lorenzo Bundy (Diablos), Oscar Robles (Toros) y Benjamín Gil (Charros).

                                                                       *

SQUEEZE PLAY: Mitifica es rodear de extraordinaria estima determinadas teorías, personas o sucesos…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Salcedo debutó con una goleada 6-0 sobre Atlético San Cristóbal…Me gustaría que Moca FC gane 6-0 para darme banquete leyendo a mi primo…La grandilocuencia estaría en su máximo nivel…”Moca FC ganó con un CONTUNDENTE 0-1”, escribió mi querido primo…!Hey! El doctor Milton Ray Guevara no es un improvisado en fútbol…Vimos una entrevista que le hizo Jorge Rolando Bauger y el hombre sabe tanto de fútbol como de leyes…Aprendió fútbol cuando estudiaba en Francia…Además, Ray Guevara tiene la mente nítida y recuerda todo lo vivido…En la celebración de los 50 años del equipo Ferretería Lara hubo muchos récords…Chilote Vacío, así dicen a Frank Flete, para diferenciarlo de Chilote Llenas, anotó 3 veces sin batear en una entrada…Corrió de emergente por tres jugadores en la misma entrada y anotó las 3 veces…Víctor Almonte, el popular Dion James está enteró…Otro hecho raro, fue que corriendo Juan López en tercera y Mickey Sosa en segunda, con hit al central anotó primero el de segunda, después pasó López y Oscar Almonte ni se enteró o se hizo que no vio…Continuará…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Goliat medía 238 centímetros…Por hoy, out 27.

Share.
Avatar photo

El Jacaguero es una fuente de noticias en línea que se especializa en brindar a sus lectores las últimas novedades sobre la República Dominicana.

Noticias relacionadas

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Viejos
Nuevos Más Votados
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios
0
Would love your thoughts, please comment.x