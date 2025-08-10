Tuto Tavárez

En el béisbol, como en cualquier otro deporte, hay jugadores que no encajan con los esquemas de la gerencia y tienen 3 destinos, lo cambian, dejan libre o lo prestan.

*

Es el caso del antesalista de las Águilas Cibaeñas, Andretty Cordero, quien fue prestado el invierno pasado a los Rieleros de Aguascalientes.

*

Cordero jugó excelente béisbol y lo trajeron para el final del Round Robin, donde agotó 13 turnos y pegó 4 hits, para promedio de 308.

*

Andretty acaba de tener un verano caliente en México, donde fue el líder de carreras impulsadas con 100, superando a Aderlin Rodríguez y Yadiel Hernández con 96, Robinson Canó 86 y Alejandro Mejía 85.

*

Pero, Andretty perdió el liderato de hit por uno, 142 de Harold Ramírez y 141 del dominicano.

*

Robinson Canó fue tercero en hits con 137, Aderlín Rodríguez el séptimo con 126, además, líder jonronero con 35.

*

Cordero es el dominicano número 13 que se lleva el liderato de impulsadas en México, siendo el primero Winston “Chilote” Llenas en 1967.

*

Luego siguieron: Ramón Lora (84), Julián Yan (2000), Félix José (2002), Guillermo “Memo” García (2003), Willis Otañez (2005), Víctor Chobby” Díaz (2010), Luis Terrero (2011), Diory Hernández (2016), Francisco Peguero (2018), Leandro Castro (2021), Rainel Rosario (2022) y Andretty Cordero (2025).

*

El mexicano Carlos Sepúlveda, de los Diablos Rojos fue el campeón de bateo con promedio de 395 (233-92).

*

Los dominicanos que han sido campeones de bateo, el primero fue Luis Polonia (1988) y al año siguiente lo hizo Julio César Franco.

*

En el 2014 ganó el receptor Sandy Madera y 10 años después, en 2024 fue Robinson Canó.

*

Para evitar una llamada de amonestación de Fellito Ortiz, debo dar la actuación de Francisco Peña.

*

Frank, bateó para 295 (285-81), con 19 jonrones, 16 dobles, un triple, 58 impulsadas, recibió 51 bases y se ponchó 52, con una base robada en un intento, para 1000.

*

“Ah, como en las Águilas Cibaeñas hay una nueva gerencia, quizás Andretty Cordero no lo prestan”, Chichi Pérez.

*

SQQUEEZE PLAY: La Fitopatología estudia las enfermedades de los vegetales…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Hablando de vegetales, que bien la pasamos en el encuentro de los 50 años del equipo Ferretería Lara…Andaban los “Charlie Hough” al pecho…En un equipo estaba el Mudo González, que habla y en el otro el Sordo Ruiz, que oye…El otrora bateador Roque Espinal dio un “machuconcito” al box, intento correr y hubo que sacarlo cargado…Castillo Luna disparó jonrón y sencillo, pero David Muñoz consideró que su compadre Anibita Medina era el MVP…Juan López, que era un corredor veloz, pegó imparable y necesitó de 3 hits más para anotar…David Muñoz se ponchó cantado, miró para atrás y le preguntó al camarógrafo “Salí bien”…Eduardo Sued, Miguelito Luna, Luis Liz, Rafael Cruceta, demostraron que lo que bien se aprende no se olvida…La sensación fue la combinación de pitcher y cátcher de Fausto Día (El Ojú) y Elvis Toribio…El Ojú era pitcher preferido de Freddy Toribio y Elvis su sobrino lo enseñó a recibir detrás del plato…Elvis Toribio lució como una versión mejorada de Mike Piazza…Pichí Almonte demostrando que es un organizador…Ya estaba en mi casa y me llamó Luis Liz para decirme que le dio un cable a Che Ventura…Si no me enseña el video, no lo creo…José González (Alcalá), llamó llorando desde New York, porque no pudo venir…Me contó “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, en las farmacias se acabó el Bengué…Por hoy, out 27.