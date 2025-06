Tuto Tavárez

(1 de 7)

No es elegante escribir de uno mismo, a menos que no sea una autobiografía.

*

Con la venia de los lectores, vamos a dedicar algunas entregas a narrar sobre vivencias del béisbol, en el céntrico barrio el Congo.

*

En principio no había calles, sino callejones, por lo que hasta jugar con pelotas de goma era difícil.

*

Luego, limpiaron la finca donde está el Mercado Central y ahí se jugó buena pelota, lo llamaban el play del Hoyo.

*

Recuerdo que las estrellas eran, los hermanos Liranzo (Cuchito y Fellito), Pirulo (tío de Chilo Paulino), Monegri, que tenía un físico igualito a Rico Carty, Lorenzo Jaquez, Tavito Fernández, Pirulí, Constantino Hilario, Arturito Fernández, Chago Pérez, entre otros.

*

Pueblo Nuevo y el Congo son alas del mismo pájaro, pero la Bahía tenía calles en condiciones para jugar con pelota de goma, donde sobresalía Caché Domínguez, “Culebra” del Callejón del Ejido y Pelao el de Mariana, que era la costurera del barrio.

*

Se edificó el Mercado Central, acabando con el béisbol y luego se produjo el desalojo del Congo, para construir los apartamentos.

*

Temprano descubrimos que, aunque nos gustaba el béisbol, no teníamos cualidades para el mismo, pero los muchachos vieron en mí, condiciones para dirigir. (En el país de los ciegos…).

*

Cuando regresamos al Congo, ya no eran ranchitos, sino apartamentos, es justo decir, hechos por Joaquín Balaguer.

*

Teníamos calles asfaltadas y las anchas que rodeaban el Mercado Central, incrementaron la práctica del béisbol en las calles con pelotas de goma y bateando con las manos.

*

Pero, la generación que venía surgiendo quería jugar en equipos, con bate, guante, pelota.

*

Los más cerca que teníamos era un play que había en Savica, que llamaban el Cerrito y donde se echaba muchos partidos, apostando dinero.

*

Las otras opciones estaban bastante lejos y los recorridos eran a pie: Ciudad Deportiva, el Monumento, el Rancho, los Salados y frente al estadio Cibao, donde está la Arena Oscar Gobaira.

*

Entonces, se nos ocurrió una idea, la cual, llevamos a la práctica y que conoceremos en la próxima entrega.

*

SQUEEZE PLAY: “Cuando alguien me dice que no le gusta leer, lo único que se me ocurre es darle el pésame”, Javier Cercas, escritor español…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Sacaron el baloncesto de los Juegos de Lima 2027…No quieren que se le cuelen los chismosos…El críquet sustituye l baloncesto y será uno de 36 deportes…Encontramos al exlanzador Luis Liz en las redes…Liz jugó para Ferretería Lara, que dirigía Tito Peña…Nos dijo que están organizando un encuentro por los 50 años del equipo Ferretería Lara…Ahí jugaron, Luis Polonia, Eddy Herrera, Choby Luna, Nelson Ortiz, Francis Pilarte, José González (Alcalá) y su hermano el Mudo González…Recuerdo también a Papi Pichardo, Fernando Rodríguez (el Envenenao) y José Peña (EPD)…Los Dodgers y los Padres replicaron a Israel e Irán en la serie…Ocho pelotazos…!Cuánta violencia!…Tenemos la fortuna de que Eduardo Fortuna sigue con su Bossa Jazz y Algo Más…Nadie reconoce la calidad y durabilidad de Fortuna…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, se robaron un robot y nadie sabe quién se robó el robot…Por hoy, out 27.