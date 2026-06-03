LIDOVI celebrará su décimo campeonato nacional con la participación de 20 equipos

La competencia reunirá a más de 200 jugadores e incorporará por primera vez una categoría juvenil y jornadas nocturnas

Bartolo García

Santo Domingo. La Liga Dominicana de Vitilla (LIDOVI) anunció la celebración de su X Campeonato de Vitilla, cuya ceremonia inaugural está programada para el próximo 28 de junio en el parqueo del Estadio Quisqueya Juan Marichal, consolidándose como el principal torneo organizado de esta disciplina en el país.

La competencia contará con la participación de 20 equipos y más de 200 jugadores provenientes de diferentes sectores del Gran Santo Domingo, quienes buscarán conquistar el título de campeón en esta décima edición del certamen.

Como parte de las actividades especiales, el torneo incluirá el tradicional Juego de Estrellas, donde los atletas más destacados de la temporada compartirán en una jornada de exhibición y confraternidad deportiva. Además, el campeonato tendrá una serie regular de cinco semanas y una postemporada de cuatro fechas.

Entre las principales novedades figura la creación de una categoría juvenil para jugadores de 11 a 14 años, en la que participarán ocho equipos y cerca de un centenar de jóvenes, fortaleciendo así el desarrollo de nuevas generaciones dentro de este deporte tradicional dominicano.

Otra innovación importante será la incorporación de jornadas nocturnas al calendario oficial, una modalidad que busca ampliar la experiencia competitiva y ofrecer mayores oportunidades de participación a jugadores y fanáticos.

Carlos Emilton Jiménez, presidente de LIDOVI, expresó su satisfacción por alcanzar la décima edición del campeonato y destacó el crecimiento sostenido de la organización. “Existe un gran entusiasmo entre equipos, dirigentes y jugadores, y estamos trabajando para ofrecer una temporada memorable para toda la familia vitillera”, afirmó.

El campeonato contará con cobertura digital a través del portal oficial de la liga y sus plataformas en redes sociales, permitiendo que miles de seguidores sigan de cerca todas las incidencias de una competencia que continúa impulsando la vitilla como uno de los deportes recreativos más representativos de la República Dominicana.

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